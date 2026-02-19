Крах долара та криза у США: як фінансовий шторм 2026 року вдарить по Україні

Девальвація долара / © ТСН

Світові аналітики прогнозують США масштабну фінансову кризу наприкінці 2026 — початку 2027 років. Українські експерти оцінили, як девальвація долара вплине на виплати міжнародної допомоги та стабільність гривні.

Про це повідомляє УНІАН.

Як фінансова криза у США вплине на Україну?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що наслідки можливої глобальної кризи відчують усі українці, адже вона здатна вплинути на надходження міжнародної допомоги, від якої значною мірою залежить державний бюджет.

«Україна — у небезпеці в разі кризи, бо повністю залежна від фінансової підтримки партнерів. Світова криза може порушити графік цих виплат, що для нас критично. Якщо ми, гіпотетично, виходимо з війни під час світової кризи, то це вдарить по відновленню», — пояснив аналітик.

Він також зазначив, що разі різкої девальвації долара, яку допускає один із прогнозів, українські резерви та активи формально можуть зрости після перерахунку. Водночас такий позитивний сценарій експерт вважає малоймовірним.

Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус підкреслює, що економічні проблеми у США для України небажані, адже саме Америка є ключовим постачальником озброєнь для захисників.

«Постає питання, що долар замінить. Якщо це буде євро, то для України це зіграє у «плюс». Тому що Україна планує бути у ЄС. Якщо це буде китайський юань або навіть британський фунт стерлінгів чи швейцарський франк, то це вже буде складніше», — розповів Ус.

Будь-яка криза водночас відкриває нові можливості

Економічний експерт Ярослав Романчук наголошує, що будь-яка криза водночас відкриває нові можливості, оскільки інвестори починають переоцінювати ринки. На його думку, Україна потенційно постраждає менше, ніж розвинені економіки.

«Головна ж наша вада, яка й вбереже нас від кризи — в нас неконкурентна юрисдикція для інвестицій. Але це й не дасть кризою скористатися. Бо ми могли б створити асиметричні до американських умови і зазивати сюди інвесторів, які звідти тікають через втрату довіри до долара. Але до нашої юрисдикції вони теж довіри не мають», — пояснив Романчук.

В якій валюті краще зберігати гроші?

До слова, економісти Олег Пендзин, Андрій Забловський та Андрій Шевчишин рекомендують для збереження коштів поєднувати різні інструменти. Найвигіднішими залишаються гривневі ОВДП з доходом до 16% річних без оподаткування, що значно перевищує прогнозовану девальвацію. Водночас експерти радять диверсифікувати заощадження: купувати готівкову валюту на мінімумах курсу для фінансової подушки та розглянути валютні депозити під 2,8 — 3,7%, які страхують від знецінення гривні. Готівковий долар чи євро варто тримати для повного контролю над грошима та оперативного реагування на зміни в економіці.

Курс долара у березні

Нагадаємо, за прогнозами, у березні валютний ринок України буде активним через дефіцит енергії, зростання імпорту та інфляційні ризики. За словами банкіра Тараса Лєсового, завдяки «керованій гнучкості» НБУ курс долара очікується в межах 42,5 –43,7 грн, а євро — 50,5 — 52 грн без системних перекосів. Для стабілізації гривні Нацбанк, імовірно, залишить облікову ставку на рівні 15%.