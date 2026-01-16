Краса під час війни: як у 2025 році трансформувався ринок пластичної хірургії

Реклама

Глобальні тренди та український контекст

Аналіз ринку пластичної хірургії у 2025 році демонструє стабільне зростання як у світі, так і в Україні — попри складні геополітичні та економічні умови. За різними оцінками, світовий ринок косметичних процедур та хірургії нині становить від 47 до 85 мільярдів доларів — залежно від того, чи враховуються неінвазивні методи. Прогнозовані темпи зростання (CAGR) — від 6,6% до 10% на рік.

У 2024–2025 роках на українському ринку пластичної хірургії найпопулярнішими операціями залишаються:

Мамопластика — стабільний лідер протягом десятиліть. Ринопластика — як естетична, так і функціональна. Блефаропластика — демонструє найбільший приріст у сегменті омолодження (+13–15%). Ліпосакція та абдомінопластика. Фейсліфтинг, де попит поступово зміщується у бік малоінвазивних, ендоскопічних методів.

Окремий фактор — військовий контекст. Пластична хірургія в Україні дедалі тісніше інтегрується з реконструктивною медициною, що підвищує загальний рівень кваліфікації лікарів і змінює стандарти галузі.

Docber Clinic: як виглядає зростання у цифрах

На тлі загальнонаціональних трендів особливо показовими є результати окремих клінік, які не лише втрималися на ринку, а й змогли масштабуватися. Для Docber Clinic 2025 рік став роком інвестицій і переосмислення сервісу.

Окремий акцент — на безпеці. Клініка інвестувала в обладнання експертного класу, щоб мінімізувати ризики й підвищити комфорт пацієнтів на кожному етапі лікування.

Засновник клініки та пластичний хірург Дмитро Березовський наголошує, що головним результатом для команди залишаються не цифри, а стан людей після операцій:

«Кожна ваша посмішка після операції — це наш головний здобуток. Дякую за вашу безцінну довіру».

Найкращі технології: що зміниться у 2026 році

Docber Clinic уже забезпечила новий етап свого технологічного оновлення. Серед придбаного обладнання:

УЗД-апарат Toshiba Aplio 500 забезпечує контроль на кожному етапі: від глибокої діагностики до інтраопераційного моніторингу, що дозволяє мінімізувати травматизацію та зробити процес відновлення максимально передбачуваним

Відеоларингоскоп BD-DF та газоаналізатор останнього покоління забезпечують анестезіологам найвищий рівень контролю стану пацієнта під час операції. Відеоларингоскоп дозволяє працювати з пацієнтами у яких анатомічно складні вихідні дані для інтубації. Без цього девайсу інколи просто неможливо провести інтубацію.

Газоаналізатор дає можливість оперативно, за 1 хвилину, відслідкувати стан пацієнта після операції та оперативно вжити заходів.

Система зігрівання 3M Bair Hugger подбає про те, щоб ваш організм не відчував стресу, підтримуючи ідеальну температуру тіла. Зокрема, пресотерапія під час операції підтримує ефект «ходіння» та мінімізує прояви пролежнів і утворення тромбів.

Системи Zemits LumiBetter (LED-терапія) та пресотерапії PR-901 зменшать набряки та прискорять регенерацію тканин.

У клініці пояснюють: ці рішення дають можливість не лише підвищити рівень контролю за станом пацієнта під час операції, а й пришвидшити відновлення та значно знизити післяопераційний дискомфорт.

Лікарі Docber Clinic підкреслюють, що у 2026 році фокус залишиться незмінним — безпека, зменшення післяопераційних побічних дій та безумовний результат, яким задоволені пацієнти.