"Краще вилити, ніж продавати": окупанти пропонують фермерам Луганщини лише 7 рублів за літр молока

Минулого року за літр молока фермерам пропонували по 20 гривень.

На території окупованої Луганщини російські загарбники пропонують фермерам продавати молоко всього лише за 7 рублів за літр.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Фермерам Луганщини окупанти пропонують по 7 рублів за літр молока. Вони все ж таки продають його росіянам. Вимушені, щоб мати хоч якісь кошти. Такі смішні суми навіть не дозволяють працювати в "нуль". Дійсно, дешевше зупинитися, але в галузі тваринництва за мить це зробити неможливо", - зазначив він.

Як повідомили в Департаменті агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації, минулоріч за літр молока фермерам пропонували по 20 гривень.

Нагадаємо, на Луганщині знищена ремонтна база окупантів разом з ними та сотнею одиниць техніки.

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