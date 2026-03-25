Країна ЄС забезпечить українців пенсіями: як отримати виплати

Євро в гаманці / © pixabay.com

Фінляндія запроваджує унікальну для ЄС систему підтримки українських біженців-пенсіонерів, прирівнюючи їх у правах до місцевих жителів. Для отримання виплат необхідно виконати дві ключові вимоги щодо віку та терміну легального перебування в країні.

Про це повідомило фінське відомство соціального забезпечення Kela.

Пенсії для українців у Фінляндії — що відомо

Українці, які прибули до Фінляндії навесні 2023 року, поступово наближаються до трирічного терміну проживання в країні. Це означає, що вже найближчим часом частина з них зможе претендувати на оформлення пенсії за віком.

Такий підхід видається доволі нетиповим для Європи. У більшості держав підтримка українців має тимчасовий характер або ж робиться акцент на працевлаштуванні. Натомість Фінляндія більше орієнтується на довгострокову підтримку, зокрема для людей старшого віку.

Виплата пенсій від Kela

У Фінляндії пенсійні виплати може здійснювати Kela — у випадках, коли людина не має трудової пенсії або вона є недостатньою. Трудова пенсія формується завдяки роботі чи підприємницькій діяльності, тоді як виплати від Kela називаються народною пенсією (kansaneläke). Її можна отримати:

за віком (vanhuuseläke) — після досягнення 65 років;

у разі втрати працездатності (työkyvyttömyyseläke) або у вигляді реабілітаційної допомоги (kuntoutustuki) — якщо через стан здоров’я людина тривалий час не може працювати.

Якщо ж цих виплат недостатньо для покриття базових витрат, Kela може призначити додаткову гарантійну пенсію (takuueläke). Її максимальний розмір становить приблизно 991 євро на місяць. Водночас перед подаванням на цю допомогу потрібно оформити всі інші пенсії, на які людина має право як у Фінляндії, так і за її межами.

Умови для виплат пенсій українцям у Фінляндії

Щоб претендувати на пенсію у Фінляндії, необхідно:

досягти 65-річного віку;

прожити в країні щонайменше три роки на законних підставах без перерв.

Водночас важливо врахувати нюанс: відлік цього періоду починається не з моменту в’їзду, а з дати отримання статусу постійного проживання. Тобто, якщо документи були оформлені не одразу, частина часу може не зараховуватися.

Ще один момент — пенсія не призначається автоматично. Кожну заяву розглядають індивідуально, зважаючи на низку факторів: наявність родини у Фінляндії, трудову діяльність у країні чи за кордоном, стабільність місця проживання та рівень інтеграції в суспільство.

Допомога біженцям з України в ЄС — останні новини

До слова, Чехія планує змінити правила тимчасового захисту для українців після 2027 року, узгодивши їх із ЄС. Обмеження можуть стосуватися чоловіків працездатного віку та мешканців відносно безпечних західних регіонів України. Прага веде переговори з партнерами, оскільки можливості країни, яка прийняла понад 401 тис. біженців, вичерпуються.

Своєю чергою в Ірландії планують поступово згортати програму підтримки Accommodation Recognition Payment (ARP), за якою власники житла отримують виплати за прихисток українців. Щомісячну суму планують зменшити від 600 до 400 євро, а саму програму — подовжити лише до березня 2027 року. Рішення зумовлене тим, що біженці частіше знаходять оселі самостійно, а власники іноді штучно виводять нерухомість із ринку оренди заради державних виплат.