Країни Балтії вже від завтра не купуватимуть російську електрику, нафту і газ через "солідарність з Україною"

Країни Балтії вже від завтра не купуватимуть російську електрику, нафту і газ через "солідарність з Україною"

Європейська енергетична біржа Nord Pool зупиняє торги російськими енергоносіями.

Це означає, що від завтра, 22 травня, країни Балтії не отримуватимуть електроенергію, нафту або природний газ з Росії.

Про це повідомляє Енергоатом з посиланням на Міністерство енергетики Литви.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис наголосив, що "це не лише надзвичайно важлива віха для Литви на шляху до енергетичної незалежності, але також демонстрація нашої солідарності з Україною".

"Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину", – додав він.

Нагадаємо, вже від сьогодні, 21 травня Фінляндія припиняє купляти природний газ із Росії. Такому рішенню "Газпрому" передувала відмова фінської сторони переходити на нову схему оплати.

Слід зазначити, що раніше російська компанія "Газпром" оголосила, що оплата за рублі є умовою для продовження постачання газу. Натомість фінський уряд та компанії в країні відмовилися приймати умови Кремля і вже почали готуватися до припинення постачання газу з Росії.

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