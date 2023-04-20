Країни G7 обговорюють майже повну заборону експорту до Росії — Bloomberg

Згідно з чинними умовами економічного тиску, будь-який експорт до РФ дозволений, якщо щодо товарів не запроваджено санкцій.

Напередодні саміту лідерів Великої сімки (G7), який відбудеться в травні у Японії, партнери України обговорюють заборону на більшість експорту до Росії. У такий спосіб США та союзники прагнуть посилити економічний тиск на президента РФ Володимира Путіна через розв’язану Кремлем війну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Згідно з чинними умовами економічного тиску будь-який експорт до РФ дозволений, якщо щодо товарів не запроваджено санкцій. Лідери деяких країн Великої сімки вважають, що цього недостатньо.

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Запроваджені санкції майже вдвічі зменшили експорт з ЄС і G7 до Росії, під обмеження потрапили різні товари - від електроніки до предметів розкоші. Однак, за даними женевського Trade Data Monitor, держава-агресорка все ще отримує товари з Європи, США, Канади та Японії на 66 мільярдів доларів. У трійці найбільших європейських експортерів - Німеччина, Італія та Польща.

Якщо лідери G7 підтримають обмеження на експорт до Росії на саміті, тоді доведеться узгодити, які товари все ж будуть дозволені для продажу в РФ. Ймовірно, до них належатимуть ліки та сільськогосподарська продукція, включно з продуктами харчування.

Серйозною перешкодою для впровадження майже повної заборони на експорт до РФ може стати те, що в ЄС таке рішення набуде чинності тільки тоді, коли нові критерії будуть ухвалені всіма країнами-членами.

Це може спровокувати гостру дискусію з огляду на ймовірну негативну реакцію компаній, які все ще експортують товари до Росії, а також ризик помсти з боку Москви.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина не відмовиться від санкцій щодо Росії, доки ця країна продовжуватиме агресію проти України.

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