Країни G7 офіційно ухвалили рішення виділити Україні майже 20 млрд доларів фінансової допомоги

Фінансові лідери Сполучених Штатів, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії – G7 – провели переговори в Німеччині та вирішили виділити Україну 19,8 мільярда доларів США бюджетної підтримки.

Якщо буде потрібно більше фінансової допомоги, міністри фінансів і керівники центральних банків "Групи семи" готові надати.

Про це йдеться в комюніке міністрів фінансів країн Групи семи за підсумками зустрічі в німецькому Петерсбергу, передає Reuters.

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"Вирішуючи також гуманітарні та інші матеріальні потреби України, ми визнаємо, зокрема, нагальні потреби України у короткостроковому фінансуванні. У 2022 році ми мобілізували 19,8 млрд доларів США бюджетної підтримки, у тому числі 9,5 мільярдів доларів США останніх зобов’язань напередодні Петерсберзької зустрічі, щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та продовжити забезпечення надання базових послуг українському народу", - йдеться у комюніке.

Міністри країн G7 наголосили, що їхні країни продовжуватимуть підтримувати Україну протягом усієї цієї війни надалі і готові робити більше, якщо буде потрібно.

"Ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб захистити її макроекономічну стабільність перед лицем викликів, породжених загарбницькою війною Росії, масовим руйнуванням критичної інфраструктури та порушенням традиційних судноплавних маршрутів для українського експорту", - наголосили міністри.

Варто зазначити, у середу, 19 травня, Сенат США затвердив надання Україні допомоги на $40 млрд. Так, 20 млрд дол. з цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма бюджетна допомога і гуманітарна. Сума рекордна, оскільки спочатку Байден просив виділити 33 млрд, проте за ініціативи демократів додали ще 7.

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