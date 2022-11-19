Країни G7 планують оголосити 23 листопада стелю цін на нафту з Росії – Bloomberg

Країни Великої сімки (G7) мають намір оголосити максимальну ціну на російську сиру нафту наступної середи, 23 листопада.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

“Очікується, що адміністрація Байдена приватно поділиться запропонованою ціною перед зустріччю послів Європейського Союзу, запланованою на 23 листопада”, - йдеться у повідомленні.

Обмеження, яке підтримується G7 та ЄС, заборонить компаніям надавати послуги, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, своєю чергою, стверджував, що Росії було б вигідно продовжувати продавати нафту навіть в умовах розроблюваної Заходом стелі цін на нафту.

Раніше рішення про стелю цін на російську нафту раніше було відкладене, адже США побоювалися непередбачуваної реакції на фінансових ринках.