Країни G7 планують виділити Україні 30 мільярдів євро фінансової підтримки - Der Spiegel

Країни "Великої сімки" планують широку фінансову підтримку для України в розмірі майже 30 мільярдів євро.
Зазначається, що провідні промислові країни хочуть ініціювати бюджетну підтримку на зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі під Бонном наступного тижня.
Про це пише німецьке видання SPIEGEL.
За словами учасників переговорів, Україна кількісно оцінила цю фінансову потребу до кінця року. Близько п'яти мільярдів євро щомісяця витрачається, наприклад, на виплати чиновникам чи пенсіонерам, які Україна через війну не може виплатити самостійно. Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає розрахунки зрозумілими і приходить до подібних цифр.
Допомога надається у формі позик та грантів. Сума в 30 мільярдів євро передбачена до кінця 2022 року. Західні країни тижнями інтенсивно ведуть переговори.
Читайте також:
- "Як низько ще впаде Москва? Крастимуть медалі ветеранів?" - Подоляк щодо крадіжки РФ українського зерна
- Українці заробили 13 млн гривень на продажі одягу для силових структур Росії
- "Укроборонпром" відновив трофейної техніки росіян на 1,5 млрд
- Канцлер Австрії збирається оголосити Москві "газовий ультиматум"