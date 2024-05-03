Країни G7 відмовилися від ідеї повної конфіскації російських активів: у FT озвучили причини

Білий дім висунув нову ідею про вивільнення близько 50 мільярдів доларів фінансування для України через позику.

Наразі питання повної конфіскації російських активів вже не стоїть на порядку денному, натомість союзники України шукають альтернативні шляхи отримання коштів з них.

Про це пише Financial Times.

Як зазначають у виданні, противники ідеї вбачають ризик створення небезпечного прецеденту у міжнародному праві, який може поставити під загрозу міжнародний правопорядок.

Попри те, що адміністрація Байдена підтримала заклики до конфіскації, як і Канада та деякі члени уряду Великої Британії, Японія, Франція, Німеччина та Італія залишаються дуже обережними, що завело справу у глухий кут.

Крім того, такі країни, як Індонезія та Саудівська Аравія закликають країни ЄС не конфіскувати активи, побоюючись за майбутнє своїх власних резервів, які зберігаються на заході.

"Інші уряди, включно з країнами G7, побоюються бути звинуваченими в будь-яких кроках, які означатимуть порушення міжнародного права — саме те, у чому вони звинувачують Росію", - йдеться у статті.

Інші способи отримати кошти

Одну з альтернативних ідей запропонувала Бельгія, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського центробанку в Euroclear. Країна передбачала використання цих резервів як забезпечення для залучення боргу для України. Але зголом бельгійський план був скасований через побоювання щодо відповідальності за будь-які судові позови з Euroclear.

Крім того, Білий дім висунув нову ідею про вивільнення близько 50 мільярдів доларів фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів.

"Але ЄС має інший план щодо цих грошей. Відповідно до пропозицій ЄС, які мають бути прийняті найближчими тижнями, більшість теперішніх і майбутніх прибутків від російських активів, якими володіє Euroclear, буде використовуватися в основному для спільної закупівлі зброї для України. Весь прибуток, отриманий до середини лютого, буде залишено Euroclear як буфер проти судових витрат і ризиків", - сказано в матеріалі.

Водночас деякі країни сподіваються, що нещодавно схвалений пакет допомоги США зменшить тиск, пов’язаний з необхідністю використовувати російські активи тепер, коли Київ стоїть на більш стабільній фінансовій основі.

Але у Білому дому відкидають цю думку, попереджаючи, що рішення, ухвалені G7 у короткостроковій перспективі, "мають наслідки для покоління".

Зазначимо, збитки України, завдані російською агресією, ще на кінець 2023 року Світовий банк оцінював у 500 мільярдів доларів. Водночас сума активів РФ, які Захід заморозив після початку повномасштабного вторгнення до України, становить близько 300 млрд доларів.

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