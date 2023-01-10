Країни "Великої сімки" планують встановити дві межі цін на російські нафтопродукти

Країни "Великої сімки" мають намір встановити дві межі цін на російські нафтопродукти, щоб врахувати ті, що продаються за вищими цінами, ніж нафта, і ті, що продаються зі знижкою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника G7.

Від 5 лютого країни G7 мають запровадити обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як, дизельне паливо, гас і мазут, аби ще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв та її здатність фінансувати війну проти України.

Як зазначає джерело Reuters, обмежити ціни на російські нафтопродукти складніше, ніж встановити стелю ціни лише на сиру нафту. Адже існує широкий асортимент нафтопродуктів і їх ціна часто залежить від того, де їх купують, а не від того, де вони виробляються. Саме тому країни G7 розглядають впровадження двох обмежень.

Нагадаємо, Євросоюз і "Велика Сімка" домовились обмежити російські доходи за рахунок впровадження стелі цін на нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження почало діяти від 5 грудня.

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