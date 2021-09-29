Країни ЄС активно інвестують в українську економіку: які найбільше

Країни ЄС активно інвестують в українську економіку: які найбільше

Прямі інвестиції за другий квартал 2021 року становили 1 349,5 млн доларів.

Країни Євросоюзу активно інвестують в українську економіку: у другому кварталі 2021 року до України надійшло майже півтора млрд доларів. І майже всі вони - з Європи.

Таку інформацію озвучили в Національному банку України, зазначають у "Сніданку з 1+1".

Також читайте В Україні знизилася середня зарплата - Держстат

За даними відомства, найбільше грошей інвестували Нідерланди (922,8 млн доларів) та Німеччина (242,9 млн доларів). Водночас в НБУ повідомили, що інвестори зі Швеції забрали свої гроші, у сумі понад 100 мільйонів доларів. Також вилучили кошти Кіпр і Росія.

Накопичені прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіку України станом на 31 березня 2021 року склали 51,785 млрд доларів.

За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 16,722 млрд доларів.

Нагадаємо, цьогоріч українці отримали дуже привабливий інструмент для інвестицій - ринок землі. Куди вигідніше вкладати гроші наприкінці 2021 року та як саме примножити власні статки - докладно розповідає ТСН.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання