Країни ЄС не змогли домовитись про граничну ціну на російську нафту - Bloomberg

Країни не можуть визначитись з ціною бареля російської нафти

Переговори між країнами Євросоюзу щодо обмеження ціни на російську нафту зайшли у глухий кут.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Єврокомісія пропонувала встановити граничну ціну на рівні 65 доларів США за барель, тоді як Польща та країни Балтії не погодились з такою пропозицією, бо вважають її занадто щедрою для Кремля.

В свою чергу Греція та Мальта пропонують встановити ціну на рівні 70 доларів за барель.

Посли Євросоюзу вирішили зібратись у четвер, якшо питання не буде вирішено в середу ввечері. У четвер представники країн ЄС також планують обговорити заходи, які будуть спрямовані на стримування цін на природний газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові загрожує дефіцит дизпалива, ціни зросли приблизно на 50%.

Нещодавно агентство Reuters повідомляло, що країни Великої сімки та Австралія погодилися встановити фіксовану максимальну ціну на російську нафту замість динамічного коридору цін, що може змінюватися.

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