Кредити під час воєнного стану: платити чи ні, як списати заборгованість

Якщо не має можливості платити кредит під час війни, чи можна його не платити читайте в матеріалі ТСН.ua

Якщо не платити кредити під час війни

Ухвалений у березні 2022 року Верховною Радою України Закон України 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" передбачає деякі послаблення в частині кредитних зобов'язань.

Послаблення щодо кредитів такі:

Під час дії воєнного стану кредитори не несуть відповідальності за несвоєчасну сплату кредитів.

Банк не може нараховувати будь-яку пеню або штраф. Будь-які пеню, штрафи тощо, які нараховує банк за несвоєчасну сплату кредиту, починаючи з 24 лютого 2022 року, банк має списати.

В разі несвоєчасної сплати кредиту відсоткова ставка не збільшується.

Такі зміни діють під час всього воєнного стану і протягом 30 днів після його закінчення.

Але банки можуть і далі нараховувати відсотки за користування кредитними коштами, за кредит все одно доведеться заплатити після закінчення дії воєнного стану. Тому, якщо у людини є можливість сплачувати кредит, найкраще сплачувати з відсотками.

У випадку, якщо можливості сплачувати кредити не має, краще звернутися до банку з заявою про надання кредитних канікул. Зауважте, ухвалення банком такого рішення є його правом, а не обов’язком.

Кому та як можуть списати кредит під час війни

Громадяни, майно яких було пошкоджено або знищено під час війни, відповідно до Закону України 7441-1"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або отримало пошкодження внаслідок збройної агресії російської федерації проти України" можуть списати свої борги перед банками.

Але є певні нюанси, потрібно надати до банку документи, які підтверджують :

Що зруйноване житло було єдиним місцем проживання постраждалого українця, а машина — єдиним засобом пересування.

Кредит ви брали на придбання або реконструкцію пошкодженого майна.

Куплена квартира по площі повинна бути не більшою 140 кв м, а будинок - 250 кв м.

Відсутність жодних заборгованостей за кредитом станом на 23.02.2022.

Після розгляду документів, якщо кредитна організація прийме позитивне рішення, заявник отримає компенсацію від держави.

Згадані правила не поширюються на борги за кредитними картками, лише на борги за рухоме і нерухоме майно.

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