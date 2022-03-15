Кредитні канікули під час воєнного стану: хто і як запроваджує

Кредитні канікули під час воєнного стану: хто і як запроваджує

В умовах воєнного стану, щоб підтримати економіку, бізнес, клієнтів, ряд банків запровадили кредитні канікули для малого та середнього бізнесу. Які банки та на яких умовах надають кредитні канікули, розбирався ТСН.ua

Національний банк України дозволив відтермінувати сплату за кредитами на час дії воєнного стану та на 30 днів після його закінчення у випадку якщо несплата пов’язана з російською агресією.

Наразі Нацбанк наголошує:

за кредити все одно треба буде платити, це лише відтермінування сплати боргу, тіла кредиту чи нарахованих відсотків під час воєнного стану.

надання кредиту не зменшує суму боргу.

відстрочка сплати основної суми кредиту чи нарахованих відсотків за кредитом залежить від пропозицій конкретного банку.

В будь-якому разі, якщо позичальник продовжує працювати, має достатньо ресурсів, кредити потрібно оплатити. У випадку, якщо клієнт в скрутному становищі та не може сплачувати кредити, потрібно обов’язково про це повідомити банк.

З банками, що офіційно не заявили про кредитні канікули, потрібно домовлятися самостійно.

Багато банків запропонували власні умови та терміни кредитних канікул та відтермінування сплат. Розповідаємо умови, за якими банки запровадили кредитні канікули.

Ощадбанк

Термін дії кредитних канікул, які надає Ощадбанк – з 1 березня по 31 травня 2022 року. На цей період для всіх клієнтів відтерміновуються виплати по тілу кредитів та відсотки. Отже, на цей час на підприємців не будуть накладатися штрафні санкції за невиконання або неповне виконання кредитних договорів. Для запровадження кредитних канікул, не потрібно звертатися до банку.

ПриватБанк

За інформацією пресслужби банку, з 1 березня до 1 червня 2022 року ПриватБанк запровадив кредитні канікули для бізнесу без прострочення виплат, або тих бізнес-клієнтів, у яких прострочення по кредитах становить не більше 90 діб. Пільгові умови без обов’язкового мінімального платежу та за ставкою за кредитом 0,00001 % діють до 1 червня 2022 року для власників наступних кредитних карток: Картки Універсальна, Картки Універсальна Gold та преміальні картки. Якщо до війни було щось придбано через «Оплату частинами» або через «Миттєву розстрочку» також можна не хвилюватися.

Райффайзен Банк автоматично для всіх фізичних осіб, приватних підприємців, корпоративних клієнтів ввів кредитні канікули до 31 березня 2022 року. Скасована комісія за обслуговування карток та рахунків, також еквайрингову комісію до кінця місяця. Клієнтам не потрібно звертатися до банку, все робиться автоматично.

Альфа-банк для всіх кредитних карток та активних кредитів фізичних осіб з 1 березня 2022 року запровадив кредитні канікули терміном на три місяці, до 1 червня 2022 року. Скасований також обов’язковий мінімальний платіж за кредитними картками, без зміни відсоткової ставки.

За споживчими кредитами та кредитами готівкою Альфа-банк встановив канікули з 1 березня поточного року на 3 місяці з наступним механізмом погашення. Платіж за основною сумою боргу не треба платити, чергові платежі щодо тіла кредиту пропорційно розподіляються на весь термін дії кредиту, нараховані на період кредитних канікул відсотки також пропорційно розподіляються на весь період кредитних канікул. Сплата щомісячної комісії здійснюється в останній період дії кредиту.

В Укргазбанку за кредити, іпотеку чи інші послуги з 27 лютого впродовж 3 місяців не будуть нараховуватися відсотки й скасований мінімальний платіж. А всі платежі по тілу кредиту перенесені на кінець дії договору на найближчі 3 місяці. Штрафи чи пеня за невчасне виконання умов договору також не буде нараховуватися.

Monobank дозволив своїм клієнтам користуватися грошовими коштами з кредитних рахунків. Керівництво банку розширило часові рамки для боргу, продовжило пільговий період за кредитними картками. Клієнти, які взяли гроші до кінця лютого і внесуть обов’язковий платіж або повністю погасять борг до 31 березня 2022 року, так само як ті, які використали гроші в березні та оплатять кредит до 30 квітня 2022 року, оштрафовані не будуть.

На відміну від багатьох інших банків, Monobank знову дозволяє користуватися позиковими коштами зі своїх карт. Клієнтам з доступним лімітом можна витрачати кредитні гроші до 10 тис. грн на все, за винятком зняття готівки та відправлення грошей на інші картки.

ОТР Банк запровадив кредитні канікули до 31 березня для усіх без виключення клієнтів - як для великих корпоративних клієнтів, так і для малого та середнього бізнесу, для приватних осіб. Строк погашення траншів та сплати відсотків переноситься на 31 березня поточного року.

Це стосується всіх чинних траншів за усіма видами кредитів та кредитних ліній юридичних осіб та сплати щомісячних платежів за усіма видами кредитів для фізичних осіб, а також - для погашення вже наявної с 24.02.2022 р. прострочення.

В UKRSIBBANKу під час кредитних канікул - до 30 квітня поточного року, скасовані нарахування штрафів та пені за несплату по кредитах для малого та середнього бізнесу. За лютий скасована комісія за обслуговування фізичних осіб і відтермінована оплата щорічної комісії для обслуговування. Скасовані й підвищені відсотки за протермінування по кредиту.

Укрексімбанк встановлює кредитні канікули до 30 червня включно або до 30-го календарного дня після завершення воєнного стану в Україні, та не буде нараховувати пеню та інші штрафні санкції за невиконання зобов’язань, кредитних умов, умов страхування передбачених договорами.

ПУМБ скасував обов’язкове внесення тіла кредиту та зменшив обов‘язковий платіж на 3 місяці. Також банк не виноситиме заборгованість на прострочення, що не впливатиме на кредитну історію клієнта. Не будуть нараховуватись штрафи та підвищені відсотки за непогашену заборгованість.

Інформацію про умови та терміни надання кредитних канікул інших банків слід шукати на офіційних сайтах банків або звертатися до них особисто.