Кредитори України втрачають терпіння і хочуть добитися виплат відсотків за боргом - WSJ

Компанії BlackRock та Pimco сформували комітет та найняли юристів для ведення переговорів з Україною. Вони прагнуть отримати до 500 млн доларів річних у вигляді відсоткових платежів.

Про це пише видання "Обозреватель" з посиланням на The Wall Street Journal.

Офіційні кредитори з "Великої сімки" дозволили Україні відстрочити виплату боргів до 2027 року, але у виплатах за євробондами пауза спливає в серпні 2024 року. Україна хотіла б домовитися з приватними кредиторами про продовження відстрочення.

Раніше кредитори України заявили, що Київ може почекати, щоб повернути їм гроші після того, як російські війська увірвалися до країни два роки тому. Тепер їх терпіння починає закінчуватися.

Reuters з посиланням на чотирьох осіб раніше повідомляли, дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених облігацій на загальну суму 20 мільярдів доларів, закінчується в серпні.

Джерела кажуть, що зусилля щодо об'єднання кредиторів йдуть з кількох напрямків. У відомстві додали, що Мінфін звернувся до деяких інвесторів для створення групи кредиторів. Ця група може включати від восьми до дванадцяти основних керуючих активами.

Нагадаємо, Україна підписала зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з країнами "Великої сімки" та Паризьким клубом. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

"Це дозволить продовжити до кінця березня 2027 року, що відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ, дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, який було підписано 14 вересня 2022 року", — кажуть у Мінфіні.

Раніше Міжнародний валютний фонд підтримав Мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу, який діятиме діятиме до 2027 року.

Читайте також: