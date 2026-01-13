Кредит під час війни: чи можливо списати борг

Кредит / © Freepik

Реклама

Питання виплати кредитів залишається одним із найболючіших для українців під час воєнного стану. Позичальники часто плутають поняття «кредитні канікули» з повним списанням боргів, що може призвести до неприємних наслідків.

Про це пише «УНІАН».

Згідно із законодавством, війна дійсно визнається форс-мажорною обставиною. Це дає позичальникам певне послаблення, але не звільняє їх від боргу повністю.

Реклама

Як пояснює адвокат Ігор Ясько, позичальника можуть звільнити від сплати штрафів та пені за прострочення. Проте для цього необхідно мати підтвердження — сертифікат від Торгово-промислової палати України (ТПП), який засвідчує неможливість виконання зобов’язань через війну.

Юристи рекомендують тимчасово призупинити виплати лише у критичних ситуаціях:

під час евакуації;

у разі відсутності доступу до банківської системи та інтернету;

якщо позичальник перебуває в зоні активних бойових дій.

Чи зникають відсотки

Скасування штрафів не означає заморожування тіла кредиту чи відсотків за користування ним. Тіло кредиту не зникає, а відсотки продовжують нараховуватися законно.

Якщо позичальник просто ігнорує повідомлення банку і не платить, це може призвести до серйозних проблем, серед яких, погіршення кредитної історії, передачі справи колекторам чи судове стягнення боргу в майбутньому.

Реклама

Списати нараховані відсотки можна лише в індивідуальному порядку, якщо вдасться домовитися з фінансовою установою про реструктуризацію.

У яких випадках можна списати кредит повністю

Закон передбачає лише два виняткові сценарії, коли борг може бути анульовано:

Знищене майно. Якщо житло або авто, яке було в заставі за кредитом, знищене внаслідок бойових дій. Для цього обов’язково потрібен акт обстеження та офіційне підтвердження від ТПП. Домовленість із банком. Фінансові установи можуть пропонувати спеціальні програми списання частини боргу для постраждалих від війни, але це є правом банку, а не обов’язком.

Окрема категорія позичальників — це військові. Для них діють спеціальні пільги. Військовослужбовці під час проходження служби та протягом 90 днів після демобілізації не зобов’язані повертати тіло кредиту, а також, звільняються від сплати штрафних санкцій за прострочення.

Це правило поширюється на весь період воєнного стану та час відновлення після служби.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у ВР готуються переписати правила для кредитних історій українців. Більше про це читайте у новині.