Кредит померлого родича: чи доведеться платити і коли банк зобов’язаний списати борг

Кредит

Багато хто помилково вважає, що кредитний договір припиняється після смерті боржника. Проте це не так.

Про це розповіла адвокатка Юлія Антонюк для УНІАН.

За загальним правилом, права і обов’язки померлого входять до складу спадщини, і сам собою кредит нікуди не зникає.

«Тобто борги передаються у спадщину — у нас на законодавчому рівні це закріплено статтею 1218 Цивільного кодексу України», — наголошує адвокат.

Хто зобов’язаний платити

Обов’язок сплати боргу лягає на спадкоємців, які прийняли спадщину. Існує п’ять черг спадкування. До першої черги належать:

діти померлого;

чоловік чи дружина;

батьки.

«Всі ці спадкоємці приймають спадщину у рівних частках. Наприклад, якщо у померлого залишилися дружина та двоє дітей, то кожен з них отримає по 1/3 спадкового майна», — пояснює Антонюк.

Якщо спадкоємців першої черги немає, право переходить до другої (рідні брати, сестри, бабусі, дідусі) і так далі.

Ключовий нюанс

В Україні встановлено термін на прийняття спадщини — 6 місяців. Протягом цього часу родичі мають звернутися до нотаріуса та написати заяву про прийняття спадщини.

Після спливу пів року нотаріус визначає, хто з родичів отримає частку майна та, відповідно, боргу.

Але є найважливіший нюанс: спадкоємці відповідають за борги лише в межах вартості майна, яке вони отримали у спадок.

«До прикладу, якщо у померлого був кредит на 500 тисяч гривень і у нього один спадкоємець, який отримав у спадок 300 тисяч гривень, то особа може повернути лише 300 тисяч боргу. Решту кредиту банк зобов’язаний списати, якщо немає інших спадкоємців», — зазначає адвокат.

Чи несе дружина відповідальність за кредит чоловіка

Дружина та діти несуть відповідальність за борги чоловіка чи батька лише в одному випадку — якщо вони прийняли спадщину.

Однак є винятки, коли платити доведеться незалежно від спадщини:

Якщо родичі за кредитним договором були співпозичальниками чи поручителями, вони несуть персональну відповідальність згідно з умовами договору. Дружина може нести відповідальність, якщо спільне майно подружжя є забезпеченням (заставою) за кредитом. У такому разі банк може звернутися про стягнення цього майна.

Коли банк зобов’язаний списати борг

Існують три чіткі умови, за яких банк визнає кредит безнадійним та списує його:

Відмова від спадщини. Це найпростіший спосіб уникнути сплати боргу. Якщо всі спадкоємці відмовилися від спадщини, борг нікому сплачувати не потрібно.

Відсутність спадкоємців. Якщо у померлого взагалі немає родичів, які могли б успадкувати майно.

Борг перевищує спадок. Як у прикладі вище, банк зобов’язаний списати ту частину боргу, яку не покриває майно, отримане особою у спадок.

Нагадаємо, українські банки посилюють фінансовий моніторинг і можуть блокувати картки через нетипові операції, зокрема великі перекази, зняття готівки чи купівлю криптовалюти. Через високий рівень тіньової зайнятості дедалі більше клієнтів мають пояснювати походження коштів.

Показовим став випадок, коли чоловік із задекларованим мінімальним доходом не зміг підтвердити надходження понад 340 тис. грн і програв суд банку. Експерти радять зберігати документи про доходи та дотримуватися «фінансової гігієни», аби уникнути блокувань.