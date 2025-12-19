Кредит ЄС для України на €90 млрд: в уряді сказали, куди витратять гроші

Прапор ЄС і України. / © ТСН.ua

Європейський Союз виділив Україні 90 млрд євро, які є безповоротними та безвідсотковими, на два наступні роки. Їх спрямують на потреби бюджету та оборони.

Про це повідомив фінансів Сергій Марченко у Facebook.

"Європейська рада ухвалила надважливе для України рішення про надання 90 млрд євро на два наступні роки", - наголосив Марченко.

За його словами, ці кошти “по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими”. Погашення може відбутись лише після того, як Москва компенсує Україні збитки, завдані своєю війною.

“Важливо, що робота над Репараційним кредитом продовжиться - його реалізація потребує додаткової підготовки”, - наголосив очільник Міністерства фінансів.

Sky News зауважує, що підписана угода далеко не та, яку планували. Зазначається, що, насправді, це невдача для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та інших східноєвропейських держав, які найпалкіше виступали за використання російських активів.

