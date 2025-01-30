Кричали віддати на ЗСУ, а самі "зажали": Притула про українців, що отримали тисячу

За його спостереженнями, станом на грудень, лише 4% осіб, які отримали тисячу гривень від держави, перерахували її на армію.
Більшість людей, які скаржилися, чому виділені на "є-Підтримку" ("тисячу Зеленського") гроші не віддали на армію, самі ж не задонатили їх.
Про це заявив волонтер та громадський діяч Сергій Притула в інтерв'ю "Суспільному".
Притула зауважив, що це не офіційні цифри, але, за його спостереженнями, станом на грудень, лише 4% осіб, які отримали тисячу гривень від держави, скерували її на благодійні фонди, які допомагають війську.
Водночас навіть ця цифра дозволила наростити спроможності благодійним організаціям у грудні, каже Притула. За січень аналітики він не має. Однак ці кошти він закликає не сприймати як панацею.
"Я вже давно є прихильником теорії занижених очікувань, тому я не розчарований. Я не мав надій, що у бідній країні дають людині тисячу, яку вона не заробила, вона швидше за все використає на комуналку, аптеку тощо. Три роки війни, люди виснажені. Багато хто хоче більше дбати про себе і вимагає більше від держави. Але в умовах тотальної війни держава не може забезпечити все", – додав волонтер.
Раніше Сергій Притула відповів, куди спрямував би гроші замість роздавання "тисячі Зеленського".
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