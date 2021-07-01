Кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів підтримують 90% українців – соцопитування

Українці практично одноголосно виступають за введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів у великих і особливо великих розмірах.

Згідно з результатами всеукраїнського опитування, проведеного компанією Info Sapiens 14-18 червня, встановлення такої відповідальності підтримують 90% опитаних.

Питання базувалося на нещодавній заяві Президента України Володимира Зеленського, який сказав, що контрабанда товарів (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) завдає щорічних збитків державному бюджету орієнтовно на 300 млрд грн.

При цьому відчутна частка контрабанди припадає саме на підакцизну групу, до якої входять такі товари, як алкоголь, тютюн і паливо.

90% українців заявили, що згодні з введенням кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів. При цьому не згодні 5% і 5% - не змогли визначитися з відповіддю.

Як зазначає Info Sapiens, найбільшу підтримку дана ініціатива знайшла у старшого покоління українців. У віковій групі 70+ років "за" висловилися 97%. Тоді як найбільшу кількість противників введення кримінальної відповідальності було зафіксовано серед молоді у віці від 18 до 29 років (9%).

Відзначається також регіональне розшарування в поглядах. Так, жителі Сходу і Заходу підтримують ідею введення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів не настільки активно, як в інших регіонах.

Опитування проводилося на замовлення Центру політичного консалтингу методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання згідно з даними Державної служби статистики. В опитуванні взяли участь 1000 громадян України в усіх регіонах, за винятком тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%. Опитування проводилося 14-18 червня 2021.

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