Кримські окупанти заявили, що Зеленський припинив платити їм за комунальні послуги

Кримські окупанти заявили, що Зеленський припинив платити їм за комунальні послуги

Окупанти погрожують судом.

Родині президента України Володимира Зеленського в окупованому Криму погрожують судом, якщо він не почне платити за комунальні послуги у квартирі в Лівадії.

Про це російському виданню "Вести" розказав директор так званої організації "ЖКГ Контроль Республіки Крим" Анатолій Петров.

"Я сподіваюся, що Зеленський залишиться нашим платником податків. Завжди він добре платив і підтримував російські комунальні організації. А тут, напевно, злякався чогось, або доходи різко впали, складні життєві обставини", - сказав Петров.

Директор "ЖКГ Контроль Республіки Крим" зазначив, що кожна організація, що постачає послуги (світло, воду, газ) "потихеньку записує всі борги".

"Як правило це не менше трьох місяців, потім усі ці документи відправляють у керівну компанію, а та йде до суду. Справа може дійти до продажу майна", – сказав Петров.

Нагадаємо, Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із генсеком ООН. Під час розмови із Гутеррішем український президент закликав посилити підтримку "Кримської платформи", а також передав список майже 450 українських бранців, які перебувають у полоні РФ, і попросив генсека ООН сприяти у звільненні ув’язнених.

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