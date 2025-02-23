Криптовалюта VS золото: що стане головним засобом збереження капіталу в майбутньому

Ринок криптовалют досяг нових висот, перевищивши капіталізацію в 3 трлн доларів і ставши серйозним конкурентом традиційному золоту. Які переваги та недоліки мають ці активи? Чи може криптовалюта повністю замінити золото як основний засіб збереження капіталу?

Ринок криптовалют продовжує встановлювати нові рекорди, перевищивши позначку в 3 трлн доларів 2024 року, тоді як золото залишається традиційним засобом збереження капіталу. Чи зможе цифровий актив повністю замінити дорогоцінний метал у найближчі роки?

Золото протягом століть було головним засобом збереження капіталу завдяки своїй стабільності, фізичній формі та визнанню у всьому світі. Однак із розвитком технологій криптовалюти починають виконувати подібну функцію, пропонуючи швидкі транзакції, високу ліквідність та незалежність від традиційних фінансових інституцій.

Криптовалюта і золото: конкуренція чи співіснування?

За даними найбільшої в світі криптобіржі Binance, 2024 року капіталізація ринку криптовалют перевищила 3 трлн доларів. У жовтні 2024-го ринок цифрових активів подолав позначку в 2,5 трлн доларів, а вже через місяць цей показник зріс ще на 500 млрд доларів.

А ось загальна вартість золота оцінюється в 13-15 трлн доларів.

Переваги та недоліки обох активів

Золото є надійним активом з тисячолітньою історією, що забезпечує стабільність і низьку волатильність завдяки своєму фізичному формату. Проте його володіння пов'язане з додатковими витратами на зберігання та транспортування.

Криптовалюта вирізняється високою ліквідністю і швидкістю транзакцій, а також не має географічних обмежень, що робить її привабливою для сучасних користувачів. Однак, вона характеризується значною волатильністю і підлягає ризику регуляторного тиску, що може впливати на її стабільність і безпеку як актива.

Що обрати та що радять експерти?

Більшість експертів кажуть, що золото традиційно залишається "тихою гаванню" для інвесторів, особливо під час економічної нестабільності. Воно зберігає свою вартість навіть під час кризи, тоді як криптовалюти можуть зазнавати різких коливань.

У той же час криптовалюта має потенціал трансформувати глобальну фінансову систему. Експерти наголошують, що одним із ключових трендів 2024 року була інтеграція цифрових активів у традиційні фінансові системи. Аналітики прогнозують, що банки почнуть активніше використовувати криптовалюту для міжнародних транзакцій, що сприятиме їхньому зростанню та стабілізації.

Авторка: Марія Хітірі

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