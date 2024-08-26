«Криївки», ловці ланцетів та протимінні трали: як Метінвест Ахметова долучається до оборони України

Компанії у рейтинг обирали за внесок у оборону України, участь у проєктах відбудови, забезпечення гідних умов праці та акцент на інклюзивності в бізнесі й суспільстві, пише Metinvest.

Від початку повномасштабного вторгнення Метінвест Ахметова виділив на допомогу Україні й українцям 6,9 млрд грн, з яких 3,4 млрд грн — на потреби війська. В межах ініціативи материнської Групи SCM «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» компанія виготовляє захисні конструкції для техніки ЗСУ, бронежилети, сталеві бункери, підземні штаби, протимінні трали та безоплатно постачає високоякісну сталь для потреб української армії.

Станом на серпень 2024 року, Сили оборони отримали від Метінвесту понад 300 одиниць транспорту, 150 тис. бронежилетів, 537 сталевих бліндажів та інше устаткування. Завдяки тому, що компанія має потужності за кордоном, це дає їй змогу виготовляти всю продукцію для війська в безпечних та засекречених місцях.

За роки війни Метінвест виробив вже сотні тон сталі й бронесталі: з неї роблять бронежилети, а також спеціальні конструкції для танків та фронтових машин. Зі сталі Метінвесту виготовляються також екрани для протидії ворожим FPV-дронам (окремо до різних моделей — танків Т-64 і Т-72, M1 Abrams та БМП Bradley).

З минулого року Метінвест налагодив серійне виробництво мобільних укриттів та підземних командних пунктів для української армії. «Сталеві криївки» при встановленні під землею витримують артобстріл 152-міліметровими снарядами й розраховані на шість осіб. Група безплатно відвантажила на фронт вже понад 500 таких мобільних капсул.

Наступним кроком стали значно більші металеві конструкції для укриття: Метінвест розробив і налагодив виробництво підземних командних пунктів, розрахованих на комфортну роботу десятків людей з-поміж командування ЗСУ на лінії фронту. По суті це сталевий штаб, конструкція з 5-6 окремих мобільних бункерів, кожен з яких має функціональне призначення: житлове приміщення, робочий штаб командування, санітарна зона тощо.

Ще одна розробка — укриття для військової техніки, які називають «ловцями ланцетів». Їх розробляли максимально універсальними, і придатними для маскування та захисту більшості моделей техніки ЗСУ на фронті: танків, САУ, великих автомобілів тощо.

Також Метінвест із жовтня минулого року налагодив серійне виробництво протимінних тралів — парних катків, що можуть кріпитися на будь-яку модель танка зі складу ЗСУ й беруть на себе детонацію в разі наїзду на вибухонебезпечний предмет. Ця вдосконалена конструкція радянського КМТ-7 витримує до восьми розривів. Також компанія випускає та передає ЗСУ запасні компоненти до таких катків.

Останнім часом і держава почала також розміщувати замовлення на конкретну продукцію. Тож підтримка буде набирати обертів - адже сталь, бронесталь і вироби з неї, певно, завжди будуть першою потребою війська.