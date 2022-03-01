Круте піке рубля: до російських банкоматів вишикувалися величезні черги, хоча кошти вже заморожені

Світ закрив Росії доступ до її золото-валютних резервів.

Санкції, запроваджені проти Росії, вже почали діяти. Про це йшлося в сюжеті журналістки ТСН під час спільного інформаційного марафону на українських телеканалах.

Курс рубля переходить у вільне падіння, і поки що Росія намагається його стримувати, але світ закриває всі можливості, наклавши санкції.

Центробанк Росії підвищив облікову ставку удвічі. Російський рубль обвалився до історичного мінімуму. Офіційно - на третину, неофіційно - його продають значно дорожче. Ну і в принципі банках немає рублів, а там, де ще є - вишукувалися величезні черги. Люди у паніці шукають можливість зняти і перевести кудись свої валютні вклади, але можливості такої в них немає, вклади заморожені. У Сполучених Штатах вважають, що це лише початок.

Тому що зараз Центробанк Росії ще робить відчайдушні спроби утримати свою валюту. Але світ закрив Росії доступ до її золото-валютних резервів, які зберігалися у валюті або у закордонних банках. І наклав санкції на Мінфін Росії, щоб він не міг залучити контрагентів для переведення коштів. Власне, високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США на умовах анонімності сьогодні повідомив, Росія уже зробила спробу на вихідних дістатися до своїх резервів закордоном і відповзла ні з чим.

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Вже почали подавати голоси великі російські бізнесмени. Співвласник Алтфагруп Михайло Фрідман, власник банку Тінькофф поки що висловилися у стилі "ні війні, війна зло". А от російський мільярдер Олег Дерипаска був відвертішим. Він кілька років тому купив собі громадянство Кіпру, до речі. Вигідна була інвестиція, але бізнес все одно в Росії.

Підтримка світу: якими будуть нові санкції проти Росії



