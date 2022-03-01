Круте піке рубля: до російських банкоматів вишикувалися величезні черги, хоча кошти вже заморожені

Світ закрив Росії доступ до її золото-валютних резервів.
Санкції, запроваджені проти Росії, вже почали діяти. Про це йшлося в сюжеті журналістки ТСН під час спільного інформаційного марафону на українських телеканалах.
Курс рубля переходить у вільне падіння, і поки що Росія намагається його стримувати, але світ закриває всі можливості, наклавши санкції.
Центробанк Росії підвищив облікову ставку удвічі. Російський рубль обвалився до історичного мінімуму. Офіційно - на третину, неофіційно - його продають значно дорожче. Ну і в принципі банках немає рублів, а там, де ще є - вишукувалися величезні черги. Люди у паніці шукають можливість зняти і перевести кудись свої валютні вклади, але можливості такої в них немає, вклади заморожені. У Сполучених Штатах вважають, що це лише початок.
Тому що зараз Центробанк Росії ще робить відчайдушні спроби утримати свою валюту. Але світ закрив Росії доступ до її золото-валютних резервів, які зберігалися у валюті або у закордонних банках. І наклав санкції на Мінфін Росії, щоб він не міг залучити контрагентів для переведення коштів. Власне, високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США на умовах анонімності сьогодні повідомив, Росія уже зробила спробу на вихідних дістатися до своїх резервів закордоном і відповзла ні з чим.
Вже почали подавати голоси великі російські бізнесмени. Співвласник Алтфагруп Михайло Фрідман, власник банку Тінькофф поки що висловилися у стилі "ні війні, війна зло". А от російський мільярдер Олег Дерипаска був відвертішим. Він кілька років тому купив собі громадянство Кіпру, до речі. Вигідна була інвестиція, але бізнес все одно в Росії.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.