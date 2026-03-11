Критична сировина стає дефіцитом через війну в Ірані: світ опинився на порозі нової кризи

Війна в Ірані спровокувала гострий дефіцит сірки

Реклама

Різке зростання цін на сірку продемонструвало, як наслідки війни в Ірані поширюються далеко за межі енергетичних ринків, завдаючи удару по глобальних ланцюгах постачань. Судноплавство через Ормузьку протоку практично зупинилося, що перекрило доступ до цього критично важливого ресурсу.

Про це пише Financial Times.

Стрибок цін і логістичний колапс

Регіон Перської затоки забезпечує 45% світового експорту сірки, яка є побічним продуктом переробки нафти й газу. Через перебої з транспортуванням ціна на цю сировину в Китаї, який є її найбільшим споживачем, підскочила на 15% і досягла рекордних 672 доларів за тонну. Понад 44 тисячі компаній уже відчули на собі проблеми з постачаннями, причому найбільше постраждав бізнес у Китаї та Індії.

Реклама

«Вплив перебоїв на водному шляху поширюється на різні галузі, причому й без того напружені ланцюги постачань стикаються з найбільшою загрозою від часів пандемії Covid-19», — зазначає видання.

Навіть ті нафтопереробні заводи поза межами Близького Сходу, які мають запаси сірки, не можуть знайти судна для її транспортування через загальний хаос на ринку фрахту.

Загроза для технологій, металургії та сільського господарства

Дефіцит сировини став серйозним викликом для виробників мікрочипів, які використовують сірчану кислоту для очищення кремнієвих пластин. Крім того, напівпровідникова галузь залежить від гелію, третина якого постачається з Катару, та брому, 99% якого Південна Корея імпортує з Ізраїлю.

Також сірчана кислота критично необхідна для вилуговування металів, зокрема міді, нікелю та урану. Брокери попереджають, що запасів на мідних заводах вистачить лише на кілька тижнів.

Реклама

Проте найбільшого удару зазнає індустрія добрив, на яку припадає близько 60% світового попиту на сірку. Найбільші імпортери — Марокко, Китай та Індонезія — купують щонайменше половину необхідних обсягів саме на Близькому Сході. Це посилює побоювання щодо глобального дефіциту продовольства напередодні посівної, адже ціна на карбамід (ще один вид добрив) уже зросла на 45%, сягнувши 700 доларів за тонну.

Нагадаємо, світові ринки охопив страх інфляції. Ціна на золото стрімко падає на тлі стрибка нафти вище $100 через війну між США, Ізраїлем та Іраном.