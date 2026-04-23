Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на представників галузі.

За словами співрозмовника видання, підприємство опинилося у глибокій кризі через відсутність ефективного державного контролю та вплив неформальних груп.

«Через відсутність державного контролю та керування різними „смотрящими“ колись важливе для економіки підприємство перебуває в глибокій кризі. Компанія не працює, не має угод на збагачення вугілля і накопичила низку критичних проблем», — зазначив представник однієї з державних компаній у розмові з журналістами.

Зокрема, йдеться про багатомісячну заборгованість із заробітної плати, простій працівників, знеструмлення підприємства через борги та погіршення технічного стану обладнання. Також з листопада 2025 року фактично припинено постачання вугілля на фабрику.

Журналісти підкреслюють, що ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою, оскільки зупинка або нестабільна робота підприємства впливає на весь виробничий ланцюг.

ЦЗФ «Червоноградська» має забезпечувати збагачення вугілля для державних підприємств «Львіввугілля» та «Волиньвугілля», продукція яких постачається на теплову генерацію, зокрема для потреб Центренерго. Водночас, як зазначається, замість повноцінного збагачення підприємство дедалі більше орієнтується на змішування вугілля, що свідчить про деградацію виробничої функції.

Раніше народний депутат Михайло Бондар наголошував, що без відновлення ефективного державного управління та стабілізації роботи підприємства зростають ризики для підготовки до опалювального сезону та енергетичної безпеки України.