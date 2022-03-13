Кубраков обговорив з європейськими міністрами посилення транспортних санкцій проти росії

Кубраков обговорив з європейськими міністрами посилення транспортних санкцій проти росії

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у багатосторонній онлайн-зустрічі з міністрами Польщі, Австрії, Чехії, Франції, Німеччини та з комісаром ЄС з питань транспорту обговорив питання підтримки України та посилення санкцій проти держави-агресора.

Про це повідомляється на сторінці Мінінфраструктури у Telegram.

До конференції приєднався Президент України Володимир Зеленський.

За словами Кубракова, на порядку денному було питання перекриття доступу для російського та білоруського вантажного та іншого автотранспорту до дорожньої системи ЄС.

«Ми очікуємо на відмову від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для перевізників окупанта та його союзників. Потрібно забезпечити торговельну блокаду росії», – зазначив міністр.

Очільник Мінінфраструктури розповів, що наразі транспортна інфраструктура країни сфокусована на двох головних напрямках – на евакуації населення та забезпеченні гуманітарною допомогою.

«Укрзалізниця евакуювала вже понад 2 млн осіб, найбільше з Києва та Харкова. З них майже 250 тисяч — евакуювали за кордон, а саме до Польщі, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Словаччини тощо», – підкреслив Кубраков.

Також він повідомив, що за перші 10 днів війни вдалося направити близько 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги у найгарячіші регіони.

Окрім того, Кубраков закликав країни Європи долучатись до нової транспортної коаліції, яка дає можливість спрощувати ввіз гуманітарної допомоги та формувати логістичні хаби.

«Саме завдяки цим хабам ми маємо можливість оперативно отримувати гуманітарну допомогу зі всього світу. В Україні працює 5 складів (Клепарів, Ковель, Здолбунів, Мукачево, Самбір), що забезпечують складування, сортування та перевантаження гуманітарного вантажу автотранспорту до залізничних вагонів», – зауважив він.

Під час обговорення сторони підняли питання відбудови України, зокрема, через спільні нові проєкти, технології, а також спеціальні джерела фінансування.

«Кожен крок з підтримки нашої країни — це ще один послідовний крок до спільної перемоги Європи над агресором. Демократія та свобода обов’язково переможуть», – резюмував Кубраков.