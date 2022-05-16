Кубраков та Квін обговорили паливну кризу і розблокування портів Одеси

Кубраков та Квін обговорили паливну кризу і розблокування портів Одеси

Повірена у справах США Крістіна Квін зустрілася з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим, обговоривши питання паливної кризи і запобігання кризі продовольства в світі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

«Наше головне завдання – підтримка та розвиток спільних логістичних проєктів, залучення коштів на відновлення українських міст та об’єктів інфраструктури. Сполучені Штати Америки – надійний друг України в боротьбі за вільне майбутнє», – прокоментував Кубраков.

Міністерство інфраструктури повідомило, що сторони обговорили шляхи вирішення паливної кризи, викликаної обстрілами росією енергетичної та транспортної інфраструктури.

Кубраков акцентував увагу на тому, що Міністерство інфраструктури уже домовилося з Польщею про бездозвільний рух перевізників пального, а також в співпраці зі США готове надалі працювати над підвищенням ефективності роботи автомобільних та залізничних пунктів пропуску на західних кордонах України.

«Окрім цього, обговорено питання розвитку нових шляхів експорту зерна на зовнішні ринки, де відсутність української аграрної продукції уже створює продовольчу кризу», – інформує міністерство.

В цьому контексті особливу увагу приділено деблокаді портів в Одеському регіоні та залученню ООН до системного вирішення цієї проблеми.

Також сторони обговорили питання санкційної політики щодо росії, зокрема шляхи її посилення та закриття усіх лазівок для їх уникнення.

Раніше повідомлялося, що Україна та Польща домовилися про покращення логістичних можливостей на кордоні. За словами Кубракова, сторони домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень і досягли значного прогресу в лібералізації автомобільних перевезень.