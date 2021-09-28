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Кучеренко пояснив причини зриву підготовки до опалювального сезону

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Кучеренко пояснив причини зриву підготовки до опалювального сезону

Право на владу

Основною причиною зриву підготовки до опалювального сезону стало недолуге державне регулювання. Тарифна політика в країні була неправильною.

Про це заявив народний депутат, ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

"Я переконаний, що це абсолютно неправильна була тарифна політика, спровокована неефективним і безвідповідальним державним регулюванням. У електроенергії державна комісія має 90% ринкової влади, саме її безглузде регулювання і призвело до того, що теплова генерація вчасно не мала можливості купувати вугілля", — заявив Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нардеп пояснив, що ситуація з вугіллям на складах хоч і поліпшується, але до цього часу перебуває на критично низькому рівні.

"Трохи зросли запаси вугілля на складах, але кардинально ситуація не змінилася. Все одно вони не встигнуть накопичити потрібний обсяг. Якщо 3 млн тонн по балансу не вистачає, щоб вони не робили, їх вже не накопичити", — додав Кучеренко.

Нагадаємо, за даними "Укренерго", незважаючи на саботаж з боку "Укрзалізниці", запаси вугілля на ТЕС від початку вересня збільшилися на 5,2%.

У липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./КВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, зокрема щодо імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.

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