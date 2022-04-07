Куди по копаному? Агроторг оголосив про старт постачання посівних матеріалів в умовах війни з РФ

Куди по копаному? Агроторг оголосив про старт постачання посівних матеріалів в умовах війни з РФ

Один із найбільших в Україні постачальників посівних матеріалів, добрив та засобів захисту рослин продовжує постачати аграріям усе необхідне попри бойові дії.

У компанії наголосили на важливості проведення посівної кампанії, особливо в умовах можливої ​​продовольчої кризи, до якої може призвести війна.

Війна не винна і в жодному разі не стане перешкодою для чергового сільськогосподарського сезону в Україні. Спеціально для популяризації сільгоспу напрямку Агроторг збільшив свою присутність у галузевому інформаційному полі. Компанія створила свій YouTube канал, який розповідає про тонкощі фермерства тим, хто починає знайомитися з даною сферою.

На каналі опубліковано понад 60 корисних відео, на канал підписано 5000+ людей, а кількість переглядів наближається до мільйона. Як спікерів інтернет-магазин приваблює відомих блогерів агросфери, наприклад, «Сільгосптехніка ТВ».

Крім того, сьогодні всі замовники компанії на додаток до постачання безплатно отримують спеціальний довідник агронома, розроблений фахівцями Агроторг. Він містить найважливішу та актуальну інформацію для фермерів, завдання якої – грамотне та раціональне господарювання та високі врожаї.

Що пропонує інтернет-магазин

Каталог компанії включає:

Насіння стійких посівних культур: соняшник, кукурудза. сої та ін.

Добрива: комплексної дії, витяжки з кореневої системи, регулятори та стимулятори росту, мікро- та монодобрива, інокулятори.

Засоби захисту рослин: інсектициди, акарициди комплексної дії та багато іншого.

Агроторг гарантує своїм замовникам не лише вигідні ціни на посівну продукцію українських та європейських виробників, а й високу швидкість адресної доставки (зокрема великих партій товару), широкий спектр варіантів оплати, бонуси, подарунки та спецпропозиції для постійних клієнтів.

Магазин надає клієнтам (якщо це необхідно) усі необхідні сертифікати якості, а консультанти компанії – дипломовані агрономи – безкоштовну інформаційну підтримку у цілодобовому режимі.

Про компанію

Інтернет-магазин Агроторг працює з 2014 року та є підрозділом компанії ТОВ Держпостач, яка продуктивно співпрацює з українськими фермерами понад 27 років – з 1994 року.

Команда магазину – професійні агрономи. За роки роботи Агроторг із невеликого дочірнього підприємства перетворився на великий магазин, який активно розвивається.

Контакти:

Кропивницький, пр-т Інженерів, 7

+38 (068) 887-81-83, +38 (066) 582-38-89 (Станіслав)

+38 (097) 006-81-67, +38 (095) 633-45-97 (Анастасія)

https://agrotorg.in.ua/