Куди поділися посилки: керівник "Укрпошти" пояснив, де перебувають відправлення

Маючи повністю закрите небо для авіації з України, за місяць Укрпошта отримала подвійні обсяги.
Генеральний директор "Укрпошти" пояснив, куди діваються посилки з України та чому вони затримуються.
Про це Ігор Смілянський написав у Facebook.
"Попри рекордні обсяги та складні умови "Укрпошта" витримує терміни і переважна більшість відправлень доправляється адресатам своєчасно. А обсяги дійсно рекордні - лише за квітень по світу відправили 746 тонн посилок, в той час як за весь 2021 рік 4865 тонн. Тобто, маючи повністю закрите небо для авіації з України, за місяць ми отримали подвійні обсяги. Майже 70% усіх відправлень прийняли на себе наші друзі-партнери з Pochta polska, які підставили нам своє надійне плече", - зазначив він.
Через такі масштаби, за словами Смілянського, виникли деякі складнощі з логістикою і в нас, і в наших польських колег. Тому посилка може перебувати в транзитній зоні довше, ніж зазвичай. Це означає, що з України вона виїхала, а країна-адресат ще не прийняла її до себе на облік.
Гендиректор наголосив, що "Укрпошта" перебуває на постійному зв‘язку з колегами за кордоном, щоб уникати тривалих затримок.
"Станом на сьогодні з нашого боку усі питання з сортуванням і логістикою вирішені, ми вийшли на стабільну роботу і всі ваші відправлення швидко походять кордон. Зараз працюємо з партнерами в Польщі та інших країнах, щоб пришвидшити обробку та доставку ваших посилок", - зазначив він.
Смілянський назвав конкретні кроки, зроблені для уникнення затримок відправлень.
"Чи ми бачимо скарги, переважна більшість яких припадає на березень та квітень коли були затримки? Так. І за кожну з них нам дійсно шкода, що так сталось. Навіть якщо зрозуміло, що від 1 мільйона відправлених посилок 1% нібито не багато, але це 10 000 затримок, які треба негайно виправляти. Тож з конкретних кроків, що ми робимо, щоб надалі таких випадків було менше, а терміни були значно кращими:
1) Запустили прямі автівки для Deutschе Post в Німеччину, в аеропорт Бухаресту для Turkish Airlines і додаємо маршрут в Австрію.
2) Щоб зняти навантаження з польських і словацьких колег, які виручали з перших днів, розділили поштові потоки на шість країн одразу, додавши ще Латвію, Румунію, Угорщину, Молдову.
3) Якщо Ви змінили місцеперебування, або вже повернулись в Україну, ви можете повернути свою посилку за наступним посиланням, вибравши причину подання: "Повернення відправлення", - резюмував гендиректор.
Нагадаємо, кількість людей, які повертаються до Києва, значно зменшилася. Якщо місяць тому до столиці приїздили близько 50 тисяч осіб, то сьогодні ця кількість зменшилася до 20 тисяч.
Читайте також: