Куди поділися посилки: керівник "Укрпошти" пояснив, де перебувають відправлення

Маючи повністю закрите небо для авіації з України, за місяць Укрпошта отримала подвійні обсяги.

Генеральний директор "Укрпошти" пояснив, куди діваються посилки з України та чому вони затримуються.

Про це Ігор Смілянський написав у Facebook.

"Попри рекордні обсяги та складні умови "Укрпошта" витримує терміни і переважна більшість відправлень доправляється адресатам своєчасно. А обсяги дійсно рекордні - лише за квітень по світу відправили 746 тонн посилок, в той час як за весь 2021 рік 4865 тонн. Тобто, маючи повністю закрите небо для авіації з України, за місяць ми отримали подвійні обсяги. Майже 70% усіх відправлень прийняли на себе наші друзі-партнери з Pochta polska, які підставили нам своє надійне плече", - зазначив він.

Через такі масштаби, за словами Смілянського, виникли деякі складнощі з логістикою і в нас, і в наших польських колег. Тому посилка може перебувати в транзитній зоні довше, ніж зазвичай. Це означає, що з України вона виїхала, а країна-адресат ще не прийняла її до себе на облік.

Гендиректор наголосив, що "Укрпошта" перебуває на постійному зв‘язку з колегами за кордоном, щоб уникати тривалих затримок.

"Станом на сьогодні з нашого боку усі питання з сортуванням і логістикою вирішені, ми вийшли на стабільну роботу і всі ваші відправлення швидко походять кордон. Зараз працюємо з партнерами в Польщі та інших країнах, щоб пришвидшити обробку та доставку ваших посилок", - зазначив він.

Смілянський назвав конкретні кроки, зроблені для уникнення затримок відправлень.

"Чи ми бачимо скарги, переважна більшість яких припадає на березень та квітень коли були затримки? Так. І за кожну з них нам дійсно шкода, що так сталось. Навіть якщо зрозуміло, що від 1 мільйона відправлених посилок 1% нібито не багато, але це 10 000 затримок, які треба негайно виправляти. Тож з конкретних кроків, що ми робимо, щоб надалі таких випадків було менше, а терміни були значно кращими:

1) Запустили прямі автівки для Deutschе Post в Німеччину, в аеропорт Бухаресту для Turkish Airlines і додаємо маршрут в Австрію.

2) Щоб зняти навантаження з польських і словацьких колег, які виручали з перших днів, розділили поштові потоки на шість країн одразу, додавши ще Латвію, Румунію, Угорщину, Молдову.

3) Якщо Ви змінили місцеперебування, або вже повернулись в Україну, ви можете повернути свою посилку за наступним посиланням, вибравши причину подання: "Повернення відправлення", - резюмував гендиректор.

Нагадаємо, кількість людей, які повертаються до Києва, значно зменшилася. Якщо місяць тому до столиці приїздили близько 50 тисяч осіб, то сьогодні ця кількість зменшилася до 20 тисяч.

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