Куди українці витрачають "тисячу Зеленського": Федоров розповів деталі

Найчастіше українці витрачають "Вовину тисячу" на комірне.
Уже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 грн на картку Національного кешбеку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр розповів, що найчастіше українці витрачають "Зимову єПідтримку" на:
- комуналку — 63%;
- мобільний звʼязок — 17%;
- донати Силам оборони України — 4 %.
Федоров уточнив, що виплати зараховують поступово.
"Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат", — зазначив він.
Нагадаємо, стали відомі "цікаві нюанси" щодо участі у програмі "Національний кешбек". Зокрема, договір на відкриття картки нацкешбеку у "ПриватБанку" передбачає згоду клієнта на розкриття банківської таємниці за всіма його рахунками – як поточними, так і відкритими в майбутньому.
Читайте також: