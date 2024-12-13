Куди українці витрачають "тисячу Зеленського": Федоров розповів деталі

Уже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей отримали 1 000 грн на картку Національного кешбеку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр розповів, що найчастіше українці витрачають "Зимову єПідтримку" на:

комуналку — 63%;

мобільний звʼязок — 17%;

донати Силам оборони України — 4 %.

"Вовину тисячу" зараховують протягом 10 днів від дати подавання заявки / Фото: Freepik

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Федоров уточнив, що виплати зараховують поступово.

"Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат", — зазначив він.

Нагадаємо, стали відомі "цікаві нюанси" щодо участі у програмі "Національний кешбек". Зокрема, договір на відкриття картки нацкешбеку у "ПриватБанку" передбачає згоду клієнта на розкриття банківської таємниці за всіма його рахунками – як поточними, так і відкритими в майбутньому.

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