Куди звертатись, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, субсидії в евакуації

Розповідаємо як отримати пенсію, субсидію, іншу соціальну допомогу українцям, які через війну змінили місце проживання
Як і куди звертатися розповіли у "Щоденнику безбар'єрності".
Звернутися за соціальними виплатами можна за телефоном та онлайн
Щоб повідомити про нове місце перебування телефоном потрібно:
- Зателефонувати за номером 0 800 300 545 Укрпошти та вибрати розділ "пенсії, соціальні виплати та субсидії".
- Звернутися в сервісні центри Пенсійного фонду в регіоні де перебуваєте.
Оператору повідомити про вид соціальної допомоги яку ви повинні отримати та надати наступну інформацію:
- Прізвище, ім'я та по батькові.
- Адресу за якої ви отримували виплати до березня 2022 року.
- Серію і номер паспорта.
- Номер телефону того, хто буде отримувати виплати.
- Де будете отримувати виплати - на поштовому відділенні чи за домашньою адресою. Повна нова адреса доставлення: індекс відділення Укрпошти або адреса тимчасового проживання.
- Якщо виплати надходять поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, отриманий в смс-повідомленні
Щоб повідомити онлайн:
- На сайті Укрпошти заповнити заявку на переадресацію виплат.
В тих регіонах країни де йдуть активні бойові дії виплати допомоги, пенсій, пільг відбувається перерахуванням коштів Міністерством соціальної політики до Ощадбанку, який забезпечує переказ виплат наступним чином:
- Якщо раніше ви отримували виплати на карту, то всі кошти автоматично прийдуть на ту ж саму карту.
- Якщо отримували допомогу через Укрпошту, можна буде отримати грошовий переказ в найближчому відділенні ощадбанку. Для цього з собою мати паспорт і податковий номер.
З усіх питань соціальних виплат, пенсій можна звернутися на гарячу цілодобову лінію за номером 1545
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