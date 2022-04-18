Як отримати виплати в евакуації / pixabay.com

Куди звертатись, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, субсидії в евакуації

Куди звертатись, щоб отримати пенсію, соціальну допомогу, субсидії в евакуації

Розповідаємо як отримати пенсію, субсидію, іншу соціальну допомогу українцям, які через війну змінили місце проживання

Як і куди звертатися розповіли у "Щоденнику безбар'єрності".

Звернутися за соціальними виплатами можна за телефоном та онлайн

Щоб повідомити про нове місце перебування телефоном потрібно:

Зателефонувати за номером 0 800 300 545 Укрпошти та вибрати розділ "пенсії, соціальні виплати та субсидії".

та вибрати розділ "пенсії, соціальні виплати та субсидії". Звернутися в сервісні центри Пенсійного фонду в регіоні де перебуваєте.

Оператору повідомити про вид соціальної допомоги яку ви повинні отримати та надати наступну інформацію:

Прізвище, ім'я та по батькові.

Адресу за якої ви отримували виплати до березня 2022 року.

Серію і номер паспорта.

Номер телефону того, хто буде отримувати виплати.

Де будете отримувати виплати - на поштовому відділенні чи за домашньою адресою. Повна нова адреса доставлення: індекс відділення Укрпошти або адреса тимчасового проживання.

Якщо виплати надходять поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, отриманий в смс-повідомленні

Щоб повідомити онлайн:

На сайті Укрпошти заповнити заявку на переадресацію виплат.

В тих регіонах країни де йдуть активні бойові дії виплати допомоги, пенсій, пільг відбувається перерахуванням коштів Міністерством соціальної політики до Ощадбанку, який забезпечує переказ виплат наступним чином:

Якщо раніше ви отримували виплати на карту, то всі кошти автоматично прийдуть на ту ж саму карту.

Якщо отримували допомогу через Укрпошту, можна буде отримати грошовий переказ в найближчому відділенні ощадбанку. Для цього з собою мати паспорт і податковий номер.

З усіх питань соціальних виплат, пенсій можна звернутися на гарячу цілодобову лінію за номером 1545

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