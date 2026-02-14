Куди Американсько-український фонд спрямує перші мільйони: деталі від уряду

Юлія Свириденко / © ТСН

Американсько-український фонд відбудови Фонд отримав понад 60 заявок, з яких 37 подали українські компанії. Наприкінці березня керівні органи Фонду мають ухвалити рішення про фінансування перших ініціатив.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками ЗМІ.

«Станом на сьогодні Фонд отримав понад 60 заявок, з яких 37 подали українські компанії. Це заявки на інвестиції у сфері — енергетики, інфраструктури, критичних мінералів, а також інноваційних технологій. Наприкінці березня керівні органи Фонду мають ухвалити рішення про фінансування перших ініціатив», — зазначила прем’єрка.

За її словами, перший проєкт готується до проходження процедури due diligence (процедура незалежної перевірки компанії). Ще 2 — на стадії опрацювання. Загалом у планах на 2026 рік — підписання щонайменше трьох інвестиційних угод.

Нагадаємо, у квітні 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа підписала угоду з Україною про створення цього фонду.

