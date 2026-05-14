Куди насправді підуть мільярди військового збору: Рада готує зміни

Військовий збір

Верховна Рада України зробила перший крок до створення спецфонду, куди спрямовуватимуть увесь військовий збір. Нова ініціатива передбачає, що ці кошти підуть виключно на грошове забезпечення військових.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №15167 «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету». Документ передбачає створення спеціального фонду в держбюджеті, кошти якого матимуть цільове призначення.

Згідно з ініціативою, від 1 січня 2027 року і до завершення третього календарного року після припинення або скасування воєнного стану військовий збір пропонують у повному обсязі спрямовувати до цього спецфонду. Кошти планують використовувати виключно для виплати грошового забезпечення військовослужбовців.

У бюджетному комітеті парламенту зазначали, що реалізація законопроєкту дозволить щороку акумулювати у спецфонді близько 200 млрд грн, які направлятимуться лише на фінансове забезпечення бійців ЗСУ.

Якщо законопроєкт остаточно ухвалять, вже від 1 січня 2027 року весь військовий збір надходитиме до цього фонду та використовуватиметься на виплати українським військовим.

Зауважимо, що 2026 року військовий збір спрямовується до загального фонду держбюджету України для фінансування оборонних потреб, а саме: закупівлі зброї, військової техніки, боєприпасів, а також забезпечення потреб ЗСУ та СБУ.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон, що подовжує сплату військового збору на три роки після завершення війни. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, збір діятиме весь період воєнного стану та ще 36 місяців після його скасування. Наразі ставки становлять: 5% для фізосіб (1,5% для військових), 10% від мінімальної зарплати для ФОП 1, 2, 4 груп та 1% від доходу для 3 групи єдиного податку.

До слова, нардепи підготували законопроєкт №15236, який пропонує реформувати ТЦК та СП у сервісні центри з акцентом на цифровізацію. Взаємодія переноситься в електронний кабінет, де відбуватиметься вручення повісток та відображення статусу військовозобов’язаного. З’явиться обов’язкова відеофіксація контактів, механізм оскарження рішень через незалежний орган та персональна відповідальність працівників.

