Кулеба розповів, коли ЄС може запровадити восьмий пакет санкцій проти Росії

Це може статись уже восени після відновлення активного політичного життя у Євросоюзі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері загальнонаціонального телемарафону.

"В Європейському Союзі така трішки пауза, пов'язана з серпнем. Це не означає, що зовсім виключилися наші партнери і робота зупинилася. Але на наступний пакет санкцій ми очікуємо вже восени, після відновлення активного політичного сезону в Європейському Союзі", - пояснив керівник українського МЗС.

Кулеба також зазначив, що європейські пропрацьовують українські пропозиції щодо нових санкцій проти Росії.

"Ну, знаєте, не кажи гоп, поки не перестрибнеш. Давайте дочекаємося пакетів, а потім будемо коментувати. У нас є чітке розуміння, що ми пропонуємо, що ми хочемо там бачити, як Україна. Ми вже активно попрацювали з державами-нашими друзями в Європейському Союзі для того, щоб вони внесли відповідні пропозиції. Далі буде переговорний процес, за результатами якого буде пакет", - сказав міністр.

Нагадаємо, Євросоюз на пів року подовжив санкції проти Росії через вторгнення до України.

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