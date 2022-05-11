Кулеба запропонував Німеччині підтримати відбудову одного з регіонів України

Міністр закордонних справ України зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку ФРН.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з міністеркою економічного співробітництва та розвитку ФРН Свеньєю Шульц запропонував Німеччині взяти на себе провідну роль у відбудові одного з регіонів України, який постраждав внаслідок російської агресії.

Про це міністр закордонних справ України повідомив у Twitter.

"У Берліні зустрівся з міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульц. Спираючись на бачення Президента Зеленського щодо оновлення України, я запропонував Німеччині взяти на себе провідну роль у відбудові одного з регіонів України, які постраждали від російської агресії", - йдеться у дописі.

Met with German Minister for Economic Cooperation and Development @SvenjaSchulze68 in Berlin. Building on President @ZelenskyyUa’s vision for the renovation of Ukraine, I invited Germany to take a lead in rebuilding one of Ukraine’s regions affected by Russian aggression. pic.twitter.com/ywBxqt6buJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 11, 2022

Нагадаємо, Дмитро Кулеба здійснить візити до Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

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