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Кулеба запропонував Німеччині підтримати відбудову одного з регіонів України

Кулеба запропонував Німеччині підтримати відбудову одного з регіонів України

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Кулеба запропонував Німеччині підтримати відбудову одного з регіонів України

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України зустрівся з міністеркою економічного співробітництва та розвитку ФРН.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з міністеркою економічного співробітництва та розвитку ФРН Свеньєю Шульц запропонував Німеччині взяти на себе провідну роль у відбудові одного з регіонів України, який постраждав внаслідок російської агресії.

Про це міністр закордонних справ України повідомив у Twitter.  

"У Берліні зустрівся з міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульц. Спираючись на бачення Президента Зеленського щодо оновлення України, я запропонував Німеччині взяти на себе провідну роль у відбудові одного з регіонів України, які постраждали від російської агресії", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба здійснить візити до Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

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