Купипи чи здати в оренду: "Дія.Бізнес" запустив розділ про землю

Купипи чи здати в оренду: "Дія.Бізнес" запустив розділ про землю

На сайті є інструкція щодо правил користування землею.

На сайті "Дія.Бізнес" з’явився новий розділ "Земельна реформа".

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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У Мінцифри повідомили, що його запустили для підприємців, які шукають можливості покращити свій агробізнес. Новий розділ складається з трьох напрямків: для землевласників, покупців та орендарів. У кожному з них зібрана вся необхідна інформація про земельні ділянки та умови їхнього використання, вартість та актуальні пропозиції.

Крім цього, на сайті також розміщено інструкцію щодо правил користування землею та купівлі-продажу ділянок.

Як повідомлялося, на порталі "Дія" з’явилась можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав онлайн. Вона необхідна для перевірки права на житло чи земельну ділянку, власників та співвласників або наявності вашого майна в реєстрах.

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