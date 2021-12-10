Купипи чи здати в оренду: "Дія.Бізнес" запустив розділ про землю

На сайті є інструкція щодо правил користування землею.
На сайті "Дія.Бізнес" з’явився новий розділ "Земельна реформа".
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
У Мінцифри повідомили, що його запустили для підприємців, які шукають можливості покращити свій агробізнес. Новий розділ складається з трьох напрямків: для землевласників, покупців та орендарів. У кожному з них зібрана вся необхідна інформація про земельні ділянки та умови їхнього використання, вартість та актуальні пропозиції.
Крім цього, на сайті також розміщено інструкцію щодо правил користування землею та купівлі-продажу ділянок.
Як повідомлялося, на порталі "Дія" з’явилась можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав онлайн. Вона необхідна для перевірки права на житло чи земельну ділянку, власників та співвласників або наявності вашого майна в реєстрах.
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