Купити житло стане важче: покупці нерухомості будуть проходити податкову перевірку

Набув чинності наказ Міністерства юстиції та Міністерства фінансів.

Купуєте квартиру - готуйтеся до перевірки: податкові органи починають перевіряти інформацію про покупців нерухомості.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Від січня 2022 року набув чинності наказ Міністерства юстиції та Міністерства фінансів. За документом, податкова має перевіряти особу, яка збирається придбати нерухомість. Запити до податкових органів нотаріуси та державні реєстратори формуватимуть на етапі прийняття заяв про реєстрацію нерухомості.

Орган зважатиме на відповідність особистих даних платника податків. Також перевірятимуть, чи володіє покупець іншим нерухомим майном. Отримані результати будуть вносити до відповідної електронної бази даних. Тільки після цього нотаріус або державний реєстратор зможуть укласти угоду купівлі-продажу.

Як повідомлялося, від 1 січня 2022 року згідно з "ресурсним законом" з різниці між сумою продажу фізичною особою третього і наступних об’єктів нерухомості за один рік та ціною, яка перейшла до продавця, потрібно сплатити до бюджету 18%. Раніше оподатковувався дохід, отриманий з продажу другого і наступних об’єктів за рік. Ставка становила 5%.

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