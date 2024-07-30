"Купівля авто – не нагальна потреба": міністр фінансів висловився про підвищення податків

Міністр прокоментував тезу про те, що через зростання податків зросте собівартість товарів та послуг бізнесу.

Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував плани уряду щодо підвищення податків в Україні, зокрема транспортного податку. На зауваження про те, що зі зростанням податків зростуть ціни на товари, міністр відповів, що авто і квартири – це зараз не нагальна потреба.

Про це Марченко розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Нагадаємо, уряд пропонує підвищити податки і запровадити деякі нові. Йдеться про військовий збір на умовну розкіш – купівлю авто, продаж нерухомості, податок на ювелірні вироби та ін. Міністр фінансів прокоментував тезу про те, що через зростання податків зросте собівартість товарів та послуг бізнесу, і що в окремих категоріях зростуть ціни через запровадження військового збору.

"Зростання цін на що? Авто? Квартири? Наскільки зараз це нагальна потреба? Ще раз, я підкреслю – у нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні сили", – висловився Марченко.

"По-перше, купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ", – додав він.

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Міністр сказав, що бачить багато критики від автодилерів, які кажуть, що запровадження військового збору на купівлю авто призведе до тінізації ринку. Марченко визнав, що частково це можливо, "але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком".

Нагадаємо, Кабмін готує пропозиції щодо змін до Податкового кодексу, тож українцям слід готуватися до підвищення податків. Зокрема, пропонується підвищити ставку військового збору до 5%, але зростуть і інші податки та збори.

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