Купівля авто подорожчає на 15%: у Мінфіні  прокоментували податкові нововведення

Купівля автомобіля під час дії воєнного стану не є першою необхідністю. Тому законопроєкт про підвищення податків, зареєстрований Кабміном у Верховній Раді, передбачає зокрема запровадження військового збору у розмірі 15% від вартості транспорту під час його першої реєстрації. У Мінфіні вважають, що це нововведення не становитиме проблем для авторинку та громадян.

Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами Марченка, автодилери критикують податкові нововведення Мінфіну та застерігають, що посилення податкового тиску призведе до переходу авторинку у тінь.

"Частково це дійсно може відбутися. Але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком", – зауважив міністр.

Він упевнений, що у країні, яка третій рік воює і кінця тій війні не видно, купівля автомобіля не є нагальною критичною потребою.

"У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще збройні сили. По-друге, для сектора безпеки та оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ", – заявив Марченко.

Нагадаємо, за словами голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики ВР Данила Гетманцева, урядовий законопроєкт про підвищення податків не є оптимальним та потребує доопрацювання, але підвищення окремих податків не уникнути.

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