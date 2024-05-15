Купувати ліки стане складніше: наслідки заборони аптечних маркетплейсів

В Україні можуть заборонити бронювати ліки в аптеках онлайн на відповідних маркетплейсах та прайсагрегаторах.

Про такі ризики застерігають пацієнтські організації, повідомляє 24 канал. Тож купувати ліки стане складніше і вони можуть зрости у ціні.

Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів дійшла такого висновку після аналізу проєкту постанови «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

«Зараз 30% покупок в аптеках здійснюються через маркетплейси, аптеки заохочують бронювання онлайн саме знижками, середній розмір яких — 15%. Маркетплейси (apteki.ua, tabletki.ua, doc.ua, compendium, mypharmacy.com.ua, zdorovi.ua, medbrowse.com.ua, likie.ua та інші) не продають ліки, а лише бронюють – споживач приходить до обраної аптеки, там оплачує і отримує товар. Але основна їх цінність - це пошук найближчої аптеки з потрібними ліками по прийнятній ціні. Тому для громадян втрата майданчиків, на яких можна порівняти ціни та перевірити наявність потрібних лікарських засобів є відкатом в минуле, а не позитивними змінами, як вказано в пояснювальній записці до Постанови», — йдеться у заяві пацієнтської організації.

Такі зміни суттєво ускладнять пошук ліків для самих пацієнтів чи їх рідних.

“Такі зміни позбавлять аптеки і споживачів можливості користуватися прайс-агрегаторами та маркетплейсами. І що тоді? Загально — ми повертаємось на 10 років назад. Персонально для кожного — складнощі і затрати в часі. Бо ніби в аптек є свої сайти і там можна ліки знайти, але ви уявіть, як ви годинами порівнюєте ціни, звіряєте адреси і потім півдня бігаєте містом і шукаєте, де ті ліки є по ціні, яка влаштовує. А якщо вам потрібен якийсь специфічний лікарський засіб, то множте час і зусилля на кілька разів”, – зазначає президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Крім того, на думку фахівців, блокування аптечних маркетплейсів та прайсагрегаторів призведе до відсутності конкуренції, монополізації ринку великими мережами і, як наслідок, зростання ціни для споживача.