- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 2 хв
Купувати долари чи ні: експерт радить, як зберегти заощадження до кінця року
Економіст дав пораду, куди вкласти гроші під час інфляції в Україні.
В умовах інфляції та нестабільності курсу валют українці все частіше замислюються, як зберегти свої заощадження. Експерти запевняють, що паніка щодо курсу долара є безпідставною і радять шукати інші, вигідніші інструменти для інвестицій.
Про це йдеться у репортажі журналістки ТСН Ірини Коваленко.
Зокрема, економіст Олександр Савченко розповів, чого очікувати від курсу долара.
За словами експерта, до кінця року курс гривні не повинен значно відхилятися від позначки 41-42 грн за долар. Це пов’язано з тим, що дефіцит бюджету України-2025 повністю покривається фінансовою допомогою від західних партнерів.
Савченко наголошує, що наразі курс залежить не лише від економічної ситуації в країні, скільки від обсягів міжнародного фінансування. Водночас, ситуація може змінитися в разі серйозних проривів на фронті або масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.
«Фінансування дефіциту бюджету нашими західними партнерами на цей рік закритий. А курс зараз залежить більше не від економічної ситуації Україні експорту-імпорту і навіть інфляції, а від того скільки наші партнери дають нам грошей», — сказав він.
Купувати долари чи ні
На питання, чи варто купувати долари, Олександр Савченко дав неочікувану відповідь.
«Я не рекомендую купляти долари», — відповів він.
Замість цього він радить українцям звернути увагу на альтернативні способи збереження коштів, які є вигіднішими та безпечнішими. Зокрема, це банківські депозити.
Якщо є можливість, варто вкладати гроші на депозити терміном від 3 до 6 місяців.
Військові облігації (ОВДП) — ще один з найпривабливіших інструментів. Придбання військових облігацій допомагає державі, має менші ризики, а доходи від них не обкладаються податком. Відсотки за цими облігаціями майже повністю покривають продуктову інфляцію, а загальну — перекривають.
Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 1 вересня. Після вихідних гривня послабшає щодо долара та євро.