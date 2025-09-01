Купувати долари чи ні: експерт радить, як зберегти заощадження до кінця року

Прогноз курсу долара / © ТСН

Реклама

В умовах інфляції та нестабільності курсу валют українці все частіше замислюються, як зберегти свої заощадження. Експерти запевняють, що паніка щодо курсу долара є безпідставною і радять шукати інші, вигідніші інструменти для інвестицій.

Про це йдеться у репортажі журналістки ТСН Ірини Коваленко.

Зокрема, економіст Олександр Савченко розповів, чого очікувати від курсу долара.

Реклама

За словами експерта, до кінця року курс гривні не повинен значно відхилятися від позначки 41-42 грн за долар. Це пов’язано з тим, що дефіцит бюджету України-2025 повністю покривається фінансовою допомогою від західних партнерів.

Савченко наголошує, що наразі курс залежить не лише від економічної ситуації в країні, скільки від обсягів міжнародного фінансування. Водночас, ситуація може змінитися в разі серйозних проривів на фронті або масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

«Фінансування дефіциту бюджету нашими західними партнерами на цей рік закритий. А курс зараз залежить більше не від економічної ситуації Україні експорту-імпорту і навіть інфляції, а від того скільки наші партнери дають нам грошей», — сказав він.

Купувати долари чи ні

На питання, чи варто купувати долари, Олександр Савченко дав неочікувану відповідь.

Реклама

«Я не рекомендую купляти долари», — відповів він.

Замість цього він радить українцям звернути увагу на альтернативні способи збереження коштів, які є вигіднішими та безпечнішими. Зокрема, це банківські депозити.

Якщо є можливість, варто вкладати гроші на депозити терміном від 3 до 6 місяців.

Військові облігації (ОВДП) — ще один з найпривабливіших інструментів. Придбання військових облігацій допомагає державі, має менші ризики, а доходи від них не обкладаються податком. Відсотки за цими облігаціями майже повністю покривають продуктову інфляцію, а загальну — перекривають.

Реклама

Дата публікації 21:47, 31.08.25 Кількість переглядів 10 Готуйте борщі! У вересні й не купуйте долари! А що здорожчає у кілька разів?!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Готуйте борщі! У вересні й не купуйте долари! А що здорожчає у кілька разів?!

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 1 вересня. Після вихідних гривня послабшає щодо долара та євро.