Купуйте товари українського виробництва з картками Абанку та отримуйте 10% кешбеку

20 серпня Уряд України анонсував початок масштабної програми “Національний “кешбек”. Вона передбачає грошову компенсацію громадянам у розмірі 10% за купівлю товарів українського виробництва в магазинах, що долучилися до програми. Абанк одним з перших приєднується до числа уповноважених банків, які підтримують національну ініціативу. Адже це — популяризація українських товарів та ефективне спрямування коштів в економіку України! Нарахування кешбеку учасникам акції стартує вже сьогодні, 2 вересня.

“Ми підтримуємо нашого виробника, український бізнес, бо ми розуміємо, з якими викликами їм доводиться стикатися щоденно. Іноді вони існують на межі власних можливостей та людського ресурсу. І зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, як ніколи важливо підтримувати своє. Кожен з нас купує товари додому, на роботу, і, окрім того, що ми задовольняємо власні потреби, ми можемо популяризувати українське, тим самим спрямовувати кошти на підтримку держави, ЗСУ. Абанк — це інноваційні продукти, якісний сервіс та, безумовно, залученість і активна участь в державних програмах”, — зазначив Юрій Кандауров, Голова Правління Абанку.

Як працює програма “Кешбек “Зроблено в Україні” та як до неї приєднатися?

1. Відкрити віртуальну картку “Кешбек “Зроблено в Україні” в ABank24 або в найближчому відділенні Абанку. ﻿

2. Надати дозвіл на передачу даних по транзакціях з карток Абанку для подальшого нарахування кешбеку в магазинах, які долучилися до участі в програмі.

3. Оновити мобільний застосунок Дія та обрати сервіс “Національний кешбек”.

4. Починаючи з 2 вересня купуйте товари українського виробництва в магазинах, які долучилися до участі в програмі (перелік українських виробників можна знайти на сайті), з картками Абанку, і дані за цими транзакціями будуть передані для нарахування 10%.

5. Перший кешбек буде виплачено на картку “Кешбек “Зроблено в Україні” 20 жовтня.

Максимально за місяць українці можуть отримати до 3 тис. грн компенсації. Перші кошти на картку "Кешбек "Зроблено в Україні" будуть виплачені до 20 жовтня, і надалі — щомісяця (до 20 числа наступного після покупок місяця).

Кешбек можна витратити тільки на послуги, зокрема, мобільний зв'язок, транспорт, кіно, спорт, благодійність, оплатити медичні, комунальні послуги або придбати військові облігації. Зняття готівки — неможливе. Детальніше про умови акції та відповіді на поширені запитання — за посиланням.

“Окремо хочемо акцентувати увагу наших клієнтів на тому, що відкрити картку “Кешбек “Зроблено в Україні” дуже легко — дистанційно, не виходячи з дому — в мобільному застосунку ABank24, або у найближчому відділенні банку. Відкриття та обслуговування картки — безкоштовне. Підтримаємо українське разом!”, — додав Голова Правління Абанку.

Про Абанк

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