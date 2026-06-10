Купити алкоголь в інтернеті стане складніше: вік перевірятимуть через “Дію”

Алкоголь / © pixabay.com

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Верховна Рада підтримала законопроєкт №15111-д, який запроваджує автоматичний обмін даними про доходи українців із цифрових платформ. Йдеться про сервіси, через які користувачі продають товари, здають майно в оренду або надають послуги.

Про це йдеться в матеріалі «Судово-юридична газета».

Закон є частиною імплементації міжнародного стандарту DPI та правил, аналогічних європейській директиві DAC7. Його мета — змусити операторів цифрових платформ звітувати про діяльність продавців.

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Під дію нових правил потраплятимуть платформи, через які здійснюється продаж товарів, оренда нерухомості чи транспорту, а також надання особистих послуг, зокрема фріланс або онлайн-консультації.

Водночас звичайних громадян, які іноді продають вживані речі, закон має не зачепити. Дані не передаватимуть щодо “дрібних” продавців, які за рік здійснили менш як 30 продажів, а загальна сума отриманої винагороди не перевищила 2000 євро.

Для операторів платформ передбачені штрафи. За неподання звіту або недостовірні дані штраф може становити 20 мінімальних зарплат.

Окремо законопроєкт посилює контроль за онлайн-продажем підакцизних товарів — алкоголю, пива, тютюну, електронних сигарет і рідин до них.

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Продавати такі товари через інтернет можна буде лише за наявності чинної ліцензії. Також продавці повинні будуть внести свої сайти, домени, URL-адреси та мобільні застосунки до спеціального державного реєстру.

Якщо ДПС виявить сайт або додаток, який продає алкоголь чи тютюн без реєстрації, доступ до такого ресурсу можуть обмежити.

Крім того, продаж алкоголю та тютюну онлайн буде заборонений без попередньої перевірки віку покупця. Ідентифікація має відбуватися через дані е-паспорта або е-посвідчення водія в “Дії”, технології розпізнавання обличчя або віддалену перевірку оператором у режимі реального часу.

За невиконання рішення про блокування сайтів-порушників для постачальників електронних комунікацій передбачені штрафи: 34 000 грн за перше порушення і 68 000 грн — за повторне протягом року.

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Також у законопроєкті з’явилися норми, які прямо не стосуються цифрових платформ. Зокрема, передбачено вивізне мито на окремі види граніту та каменю для будівництва й пам’ятників. Ставка становитиме 0,3 євро за кілограм і діятиме 10 років.

Нагадаємо, у вівторок, 9 червня, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №15111, який передбачає оподаткування цифрових платформ, відомий як «податок на OLX».

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