Курс долара б'є рекорди: чи буде 50 грн за долар — прогноз аналітика

Долар дорожчає / © Associated Press

Валютний ринок України у березні 2026 року увійшов у фазу підвищеної турбулентності. Вартість української гривні зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика НБУ.

Про це заявив Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE «Світ на зламі».

За його оцінкою, у найближчій перспективі національна валюта може залишатися в діапазоні до 45 грн за долар.

«Поки що гривня буде в горизонті до 45. Після цього можливий подальший рух», — не виключає експерт.

Чому долар стрімко дорожчає

Головним тригером на глобальному ринку стала ситуація з енергоносіями. Через бойові дії між США та Іраном ціна нафти марки Brent підскочила понад 101 долар за барель. Це вдарило по імпортозалежній економіці Європи, що призвело до ослаблення євро. Натомість долар суттєво зміцнив свої позиції.

Стрімке здорожчання долара — останні новини

Експерти прогнозують подальше здорожчання валюти в Україні. Економіст Андрій Забловський наголошує, що війна на Близькому Сході стала тим самим «чорним лебедем», який змусив Нацбанк прискорити знецінення гривні на 3-4 місяці раніше плану.

Стрімке зростання курсу долара також провокує спекулятивний попит, коли за один тиждень вартість валюти зростає на 1% і більше, активізується хвиля купівлі.

НБУ уважно відстежує ситуацію. Після досягнення критичних рівнів регулятор втрутився на ринок, збільшивши пропозицію валюти та вплинувши на курс євро.

Поточне зростання курсу долара вже створює тиск на інфляцію та активізує спекулятивний попит. Тому втручання НБУ було логічним: регулятор дав можливість корекції євро, щоб знизити тиск на долар.

Аналітик Андрій Шевчишин нагадує про золоте правило інвестора — диверсифікацію. Але застерігає від купівлі валюти саме зараз, коли ціна «кусається».

«Інвестувати в долар, коли він дорожчає — недоцільно. Краще взяти паузу. Щойно „хмари“ над гривнею розсіються, НБУ почне її зміцнювати — от тоді й варто купувати. Натомість курс євро зараз майже не зростає, тому євровалюту купувати можна вже зараз», — каже аналітик.

Долар здорожчав перед вихідними, що з іншими валютами

Національний банк України на 7 копійок підняв курс долара до гривні. Офіційний курс на 20 березня встановили на рівні 43,96 грн за 1 долар, свідчать дані на сайті НБУ.

Курс євро становить 50,50 грн, що на 2 копійки нижче, ніж учора.

Офіційний курс польського злотого тим часом встановили на рівні 11,79 копійок.