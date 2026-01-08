- Дата публікації
Курс долара б'є рекорди: офіційний курс валют на 8 січня
Гривня послабилася ще на 16 копійок, а долар знову оновив історичний рекорд.
Національний банк України встановив на четвер, 8 січня, новий офіційний курс долара до гривні. Американська валюта подорожчала одразу на 16 копійок і досягла 42,72 грн за долар.
Таким чином, курс долара в Україні вкотре оновив історичний максимум.
Попередній рекорд було зафіксовано 7 січня, коли офіційний курс становив 42,56 грн за долар.
Зростання курсу долара свідчить про подальше послаблення гривні на валютному ринку України.
