Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
729
Час на прочитання
1 хв

Курс долара б'є рекорди: офіційний курс валют на 8 січня

Гривня послабилася ще на 16 копійок, а долар знову оновив історичний рекорд.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Курс долара

Курс долара / © Associated Press

Національний банк України встановив на четвер, 8 січня, новий офіційний курс долара до гривні. Американська валюта подорожчала одразу на 16 копійок і досягла 42,72 грн за долар.

Таким чином, курс долара в Україні вкотре оновив історичний максимум.

Попередній рекорд було зафіксовано 7 січня, коли офіційний курс становив 42,56 грн за долар.

Зростання курсу долара свідчить про подальше послаблення гривні на валютному ринку України.

Нагадаємо, в Україні від 1 січня 2026-го зростуть пенсії. Підвищення виплат стало можливим завдяки зростанню прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Дата публікації
Кількість переглядів
729
Наступна публікація

