Курс долара: чого очікувати українцям наступного тижня 

Темпи зміни курсу на готівковому ринку залежать від того, скільки безготівкової валюти продаватиме Нацбанк.

Наступного тижня можна розраховувати на те, що ринок повернеться до започаткованих трендів грудня.

Про це РБК-Україна повідомив Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства "Глобус Банку".

"Водночас можна констатувати, що попри певні ознаки девальвації гривні вже у січні Національний банк України повернеться до ефективної тактики м’якого втручання на ринок через валютні інтервенції задля досягнення балансу між попитом і пропозицією", - сказав він.

Як зазначив банкір, відповідно баланс на міжбанку вплине на ситуацію на готівковому ринку.

Наразі головний фактор, що суттєво впливатиме на валютний ринок, це обсяг та ритмічність макрофінансової допомоги. І чим менше буде невизначеності в цьому питанні, тим меншим буде тиск на ринок і тим прогнозованішою буде курсова ситуація.

"Звісно, Україна очікує на рішення Конгресу США про виділення допомоги на 2024 рік. І частково від ухваленого рішення, а також від обсягу допомоги може залежати подальша доля валютного ринку. Однак, повторюся, ринок вже позбувся деструктивної передноворічної напруги", - додав Лєсовий.

Як прогнозує експерт, від 15 до 21 січня основні показники ринку будуть такими:

на міжбанку через активність регулятора курсовий коридор становитиме 38-38,6 грн/долар та 39-40,5 грн/євро, коливання навряд чи вони перевищать 0,3 грн;

на готівковому ринку коридор валютних коливань буде в кордонах 38,5-39,5 грн/долар та 39-41 грн/долар, щоденні курсові зміни не перевищать 0,5-0,6 грн.

Нагадаємо, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок догори. Так, плавне здорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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