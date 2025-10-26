Курс долара до кінця місяця: чого очікувати українцям

Долари

Український валютний ринок, як і економіка загалом, переходить у кульмінаційний етап року. Подальший розвиток подій визначить динаміку фінансової стабільності.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Експерт наголосив, що фундаментальні чинники українського валютного ринку залишаються стабільними та контрольованими. На його думку, до завершення жовтня курс долара утримається поблизу 41,6–42 гривень на міжбанківському ринку та 41,5–42 гривень — на готівковому.

Він прогнозує, що до 2 листопада курс долара утримається на рівні, при якому 100 доларів коштуватимуть 4150–4200 гривень, а 1000 доларів — 41500–42000 гривень.

За його словами, курс євро у цей період залишиться стабільним: 48–49 гривень на міжбанківському ринку та 48–49,5 гривень — у готівковому сегменті. Таким чином, 100 євро еквівалентні 4800–4950 гривням, а 1000 євро — 48000–49500 гривень.

За словами директора департаменту фінансових ринків «Глобус Банку» Тараса Лєсового, у жовтні долар коштуватиме 41,2–42,2 грн, а євро — 47,5–49,5 грн. Валютний ринок, за його словами, перебуватиме під впливом кількох важливих чинників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 41,90, євро — 48,55. Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п’ятницю.